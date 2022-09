Comandantul rus al orașului ucrainean Berdiansk a fost aruncat în aer de o bombă amplasată în mașina personală VIDEO

Artem Bardin, comandantul localității ucrainene Berdiansk, ocupate temporar de ruși, a fost victima atentatului care i-a vizat mașina personală.

Artem Bardin, comandantul orașului Berdiansk ocupat de ruși, Ucraina, a fost implicat într-o explozie cu mașină-bombă, care se pare că a sfârșit în spitalizarea sa, scrie euroweeklynews.com.

Imagini video ale consecințelor au fost distribuite pe Twitter:

„În Berdianskul ocupat temporar, o mașină aparținând comandantului orașului a fost aruncată în aer, după care a avut loc un schimb de focuri. Cel puțin o persoană se află în spital, au informat așa-numitele "autorități regionale"”.

Un alt utilizator de Twitter a postat mai multe imagini:

„Armata ucraineană tocmai a lovit o zonă din apropierea unei clădiri administrative din Berdiansk, controlată de ruși, în regiunea Zaporojie.”

„Se pare că explozia a venit de la o mașină-capcană, care l-a vizat pe comandantul Berdiansk. Autoritățile din Zaporojie spun că acesta este un atac terorist”.

Rețelele de socializare postează fotografii cu mașina lui Artem Bardin, „comandantul” orașului Berdiansk ocupat temporar.”

„A fost dus la spital. Presa rusă relatează că este în stare gravă.”

He was taken to the hospital. Russian media report that he is in serious condition.

👉Subscribe @Flash_news_ua https://t.co/sdUQEqElBV pic.twitter.com/J8HPOMDpDi— FLASH (@Flash_news_ua) September 6, 2022