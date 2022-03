Când s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Analist: ”Având în vedere ideologia lui Putin, cred că va fi un armistițiu de Paște”

Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022. Zeci de mii de soldați și civili au fost uciși, iar ambele tabere au pierdut în luptă armament și muniție. Unii analiști întrevăd un sfârșit al confruntării armate printr-un armistițiu.

O nouă rundă de negocieri va avea loc, cel mai probabil marți, 29 martie, în Turcia. Însă nici de această dată nu i se dau mari șanse diplomației.

Politologul Cristian Pîrvulescu a explicat într-un interviu pentru Ziare.com de ce negocierile dintre Ucraina și Rusia au șanse mari să eșueze și când ar putea fi încheiat un armistițiu.

”Negocierile între Rusia și Ucraina au cele mai mari șanse să eșueze pentru că Rusia le face doar ca să arate că are deschidere, iar Ucraina nu a pierdut războiul ca să accepte condițiile Rusiei”, este de părere politologul Cristian Pîrvulescu.

”Spre luna mai cred că vom asista la un armistițiu”

Expertul a mai spus că nu poate fi vorba despre o negociere a păcii ci mai degrabă a unui armistițiu, iar acest lucru se va întâmpla cel mai probabil peste o lună și jumătate.

”Cred că cele două state se vor îndrepta către un armistițiu care se va încheia cel târziu spre luna mai. Eu, având în vedere ideologia folosită de Putin, tind să cred că va fi un armistițiu de Paște. Alții cred că nu va fi un armistițiu, ci Rusia va încerca să aibă o victorie categorică în Donbas până pe 9 mai, astfel încât la festivitățile din această zi să poată să revendice victoria asupra împotriva nazismului.

În general, credem că nu are capacitatea de a merge la infinit, credem că se va termina. Nu știu cum am putea interpreta apelurile permanente ale lui Zelenski la pace. Să le interpretăm ca fiind o partitură care să preia și din punctul acesta de vedere inițiativa în raport cu Rusia sau ca o dovadă că armata ucraineană este, în momentul de față, la limita puterilor ceea ce nu ar fi deloc anormal, pentru că rușii își pot permite să înlocuiască în prima linie soldații și să-i ducă la refacere pe când ucrainenii nu prea.

Putin ar vrea ca în momentul în care încheie armistițiul, nu contează costurile, să ocupe un teritoriu. Pentru moment ar vrea Donbasul”, a explicat politologul.

”Nu trebuie să supralicităm capacitatea de luptă ucraineană”

Deși rezistă eroic, armata Ucrainei nu are forța să atace Rusia. Occidentul ajută cu arme însă acestea sunt defensive. Întrebat dacă militarii ucraineni ar fi în stare singuri să îi scoată pe ruși de pe teritoriul lor, fără armele Occidentului, Cristian Pîrvulescu a explicat că acest lucru ar fi practic imposibil.

”Cred că nici cu ajutorul pe care îl primește din partea Occidentului Ucraina nu poate să pornească o ofensivă puternică pentru că nu are arme de atac. Are arme letale dar doar defensive. Iar câtă vreme nu are arme de atac, nu poate să pornească contraofensive destul de puternice pentru a-i putea ”împinge” pe ruși. A pornit câteva contraofensive însă acestea sunt în general în zone urbane dar forțele pe care le au nu sunt suficiente.

Nu trebuie să supralicităm capacitatea de luptă ucraineană. Este o capacitate de apărare dar nu de atac. Acesta este motivul pentru care cer tancuri și avioane, pentru că în caz de atac ar avea nevoie de ele. Rachetele sunt bune pentru apărare, nu sunt bune pentru atac. Iar atacuri pe care să le facă precum rușii, adică să atace cu rachete în Rusia ar fi contraproductive pentru că ar duce și mai mult la o escaladare.

Ucraina este într-o situație destul de complicată din punctul acesta de vedere. Dar, sigur, dacă Occidentul nu ar mai oferi nici măcar armele pe care le oferă, Ucraina, în momentul în care termină armamentul, nu mai are cum să reziste. Pentru că au nevoie permanent de muniție, de rachete antitanc și așa mai departe”, a explicat politologul.

”Bomba nucleară nu a fost niciodată făcută să fie folosită”

Cristian Pîrvulescu a subliniat însă că, ”în acest moment, Occidentul nu are motive să nu ajute armata ucraineană. Ar însemna că degeaba a aplicat sancțiunile”.

”De altfel, din declarațiile lui Biden de la Varșovia trebuiesc înțelese exact din punctul acesta de vedere. Declarațiile țin de o escaladare discursivă pentru a forța rușii să facă dezescaladare și pentru a pune niște linii roșii.

Pentru că până acum cei care au pus astfel de linii roșii au fost rușii, Vladimir Putin: ”dacă faci X, fac Y, dau cu bomba nucleară, zona de excludere aeriană înseamnă cobeligeranță, vom considera toate transporturile de armament ținte legitime” și așa mai departe. Acestea ține de strategia discursivă și de negociere. Ne-am întors în timpul războiului rece dar este chiar mai rău decât atunci.

De fapt, bomba nucleară nu a fost niciodată făcută să fie folosită. A fost făcută ca să dezangajeze.

Uniunea Sovietică, dacă ar fi fost convinsă că superioritatea ei militară este suficientă nu ar fi făcut niciodată bomba nucleară. Au produs această armă tocmai pentru că ei au avut obsesia că vor fi atacați de occidentali.

Iar această obsesie o continuă Vladimir Putin numai că el este total opac la ideologia comunistă. Folosește un alt tip de ideologie pe care doar naivii nu vor să-l înțeleagă. Nu este doar un discurs pentru mulțime. Sunt credințele intime ale lui Putin”, a explicat expertul.

Cât ar mai rezista armata rusă în Ucraina

Pierderile înregistrate de armata rusă în războiul din Ucraina duce la ideea că și resursele acesteia se vor termina.

”Nu este același lucru. Rusia nu este atacată pe teritoriul ei, nu are fabricile și depozitele distruse. Desigur că Rusia este sub sancțiuni care afectează funcționarea economiei dar acest lucru nu înseamnă că nu poate să treacă în economie de război și să producă în continuare armament cât să-și susțină nevoile armatei.

Nu vorbim de armament foarte sofisticat, rachete de croazieră sau alte astfel de arme care presupun destul de multă muncă și componente pe care trebuie să le aducă din alte țări. Dar este o armată mare și cu siguranță mai are muniție.

Pe de altă parte, ați văzut că rușii nu au avut complexe să utilizeze muniție care teoretic era expirată. Se vede că au un număr destul de mare de rateuri, rachete neexplodate și așa mai departe. Unii vorbesc de 60%, ceea ce este destul de mult”, a mai arătat profesorul Pîrvulescu.

Analistul politic mai crede că problema este de fapt în susținerea economică a ”operațiunii speciale” pe care armata lui Putin o are în Ucraina.

”De fapt, problema lui Vladimir Putin, în secolul XXI, pentru că dacă eram în secolul XX nici nu era vreo discuție, este că are nevoie totuși de susținere economică, nu problema munițiilor, ci finanțarea efectivă a operațiunilor militare devine costisitoare. Acesta este un motiv pentru care cred că cele două state se îndreaptă spre un armistițiu, nu spre pace”, a mai explicat Pîrvulescu.

A renunțat Putin la Kiev?

Tot mai mulți experți sunt de părere că strategia lui Vladimir Putin de a ataca Kievul a fost gândită greșit. De altfel, și politologul Cristian Pîrvulescu spune că ”a fost eroare tactică dacă nu și strategică”.

”Concentrând atât de multe forțe pe Kiev, datorită iluziei lor că Zelenski este un laș care va fugi în Israel cât se poate de repede, iar aici este mult antisemitism, că evreii sunt lași în luptă, nu au putut concentra destule forțe în Donbas și au permis rezistența acolo și rezistența epică a celor din Mariupol.

Dar acum este evident că trupele din Kiev și Mariupol se îndreaptă spre Lugansk. Vor încerca să ocupe cât mai aveau de ocupat din Donbas cât mai repede și răzând totul de pe fața pământului. Pentru ei nu mai contează populația ci teritoriul.

Vor încerca să folosească toate instrumentele pentru a induce teroare și frică în zona respectivă. Cel mai probabil acele teritorii vor fi anexate Rusiei. În Lugansk se vorbește deja despre un referendum pentru anexare pe care voiau să le facă și în Herson și în alte zone unde aparent nu au mers. O să meargă pe această linie iar Ucraina și comunitatea internațională vor fi puse în fața faptului împlinit”, a explicat Pârvulescu.

”Pentru ei, Kievul este de fapt ”inima Rusiei”. Este un fel de Kosovo al sârbilor”

”Problema este următoarea: ceea ce ar fi putut să rezolve de la început, pentru că era evident că zona aceasta o ocupă și făcea parte din ipotezele care au fost folosite foarte mult înainte de 24 februarie, dar a vrut mai mult. A vrut toată Ucraina. Și nu cred că a renunțat de tot la această idee.

Kievul are o valoare simbolică pe care probabil mulți nu o înțeleg. În imaginarul naționalist, Rusia a început de la Kiev. Este Rusia Kieveană din secolul al nouălea. Pentru ei, Kievul este de fapt ”inima Rusiei”. Este un fel de Kosovo al sârbilor. Este o istorie naționalizată. Nu are niciun fel de legătură cu realitatea. Oamenii de acolo nu erau ruși, erau zone multietnice, iar conceptul de națiune nu exista.

Este mult mai complicat decât pare la prima vedere și atât ucrainenii cât și rușii pot să-și revendice istoria respectivă. Dar nu acesta a fost motivul atacului Kievului.

Operațiunea este o eroare dar ea avea motivație ideologică, la fel cum este recuperarea Odessei. Deci eu cred că Odessa și Kievul sunt vizate. Sunt printre cei care nu a crezut niciodată că vrea să treacă Niprul în afară de sudul Ucrainei pentru că vrea să o lase fără ieșire la mare și să o sufoce pur și simplu.

Pentru moment acest lucru nu pare să fie de actualitate deși mai este o lună până la Paște, dacă fac acordurile atunci, și o lună și jumătate până la 9 mai, astfel că au timp să concentreze forțe. Iar aici nu trebuie să subestimăm Rusia. Are forțe. Problema este că rachetele de precizie s-au cam epuizat așa că vor folosi din ce în ce mai mult artilerie oarbă care poate să producă foarte multe daune. Își permit să facă așa ceva la Odessa? Eu mă îndoiesc pentru că are o valoare puternic simbolică.

Atunci, armistițiul va însemna o încetare a focului și o înghețare a conflictelor cum a făcut deja Rusia de 30 de ani, așteptând un moment oportun pentru a relua conflictul și a ocupa ce i-a rămas”, a mai spus Cristian Pîrvulescu.

De ce ar vrea Putin să facă un armistițiu de Paște

”Mai devreme de Paște nu cred că ar fi posibil armistițiul pentru că nu ar avea timp să își îndeplinească obiectivele minime pe care le are. Paștele are o valoare simbolică. Dacă tot mergi cu stindardul Bisericii Ortodoxe Ruse înainte, dacă tot mor preoți pe front, poți să ții cont și de chestiunile care țin de religie.

Sunt mulți care cred că Putin joacă teatru cu religiozitatea și că el este de fapt un stalinist. Eu sunt convins că este un legionar nu un stalinist. În perioada interbelică noi am avut ceva ce s-a numit trăinism.

Rusia a lansat un război împotriva Ucrainei pe 24 februarie 2022. Conform unor date recente raportate de ONU, 1.119 de civili au murit și 1.790 au fost răniți în acest conflict.