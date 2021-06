DJ-ul olandez Armin van Buuren va concerta in Piata Constitutiei, pe 25 septembrie, in cadrul Sound of Bucharest. Van Buuren a venit luni in Romania pentru a-i intalni pe fani si pentru a face chiar el anuntul.

Artistul care va deschide seria evenimentelor Sound of Bucharest revine in fata publicului din Capitala dupa sapte ani si pregateste cel mai mare si spectaculos solo show din Europa. In fiecare an, un alt artist international celebru va fi prezent pe scena Sound of Bucharest.

"A trecut prea mult timp de cand am stat departe de scena, peste 18 luni fara sa ma bucur de energia fanilor. Am o conexiune speciala cu oamenii din Romania, ne leaga pasiunea pentru muzica pe care o iubim. Este ceva unic incat as putea scrie o carte. Sunt incantat sa ma intorc in Bucuresti dupa 7 ani, la Sound of Bucharest, pe 25 septembrie, in Piata Constitutiei, un loc iconic, in care au performat atat de multi artisti mari, precum Roger Waters si Bon Jovi. Va fi un weekend special, care va celebra intoarcerea noastra la viata, pregatesc un set unic si deja lucrez cu cativa artisti pe care imi doresc sa-i aduc in Romania. Asa ca este un vis devenit realitate, sunt foarte, foarte fericit", a spus Armin van Buuren.

Armin van Buuren este unul dintre cei mai renumiti DJ si producatori la nivel mondial, multiplu castigator al titlului de cel mai bun DJ din lume. De-a lungul timpului, a lansat hituri cunoscute si extrem de apreciate in intreaga lume si a adus show-uri incendiare pe toate marile scene ale lumii si seria de concerte A State of Trance.

Sound of Bucharest este cel de-al doilea mare eveniment anuntat in Romania de ALDA, dupa SAGA Festival, care va avea loc pe 10, 11 si 12 septembrie, in Parcul Izvor din Bucuresti.

Acest show va fi organizat in Piata Constitutiei si va avea o productie unica in lume. Armin van Buuren va sustine set-uri speciale de muzica de pe doua scene pe parcursul evenimentului, iar Palatul Parlamentului va fi suportul pentru proiectia live. Aceasta reprezinta o regie complet noua in lume. Toti cei care isi doresc sa ia parte la acest eveniment se pot inregistra pe site-ul www.soundofbucharest.com.

Persoanele care au cumparat sau vor cumpara un bilet la SAGA Festival vor avea acces garantat la eveniment si nu mai sunt nevoiti sa faca o alta inregistrare. Prezenta va fi in limita spatiului din Piata Constitutiei.