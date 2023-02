Miile de arme confiscate de marina SUA de la Iran ar putea ajunge în Ucraina. Oficiali americani: Ar ajuta Kievul

Pentagonul ia în considerare trimiterea în Ucraina a mii de arme şi a peste un milion de cartuşe care erau destinate iniţial rebelilor Houthi susţinuţi de Iran în Yemen, dar pe care armata americană le-a confiscat. Ar fi un pas fără precedent, însă ar ajuta Kievul în lupta sa cu forţele ruseşti, au declarat oficiali americani şi europeni citaţi de "The Wall Street Journal".

Oficialii americani au declarat că analizează posibilitatea de a trimite Ucrainei peste 5.000 de puşti de asalt, 1,6 milioane de cartuşe pentru arme de calibru mic, un număr mic de rachete antitanc şi peste 7.000 de focoase de proximitate confiscate în ultimele luni în largul coastelor Yemenului de la contrabandişti suspectaţi că lucrează pentru Iran.

Această mişcare neobişnuită ar deschide o nouă sursă de putere de foc pe care America şi aliaţii săi ar putea să o exploateze, în condiţiile în care războiul intră în al doilea an, iar occidentalii se străduiesc să vină în întâmpinarea nevoii de sprijin militar a Ucrainei.

Ambasada Ucrainei la Washington, D.C., nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii, iar Consiliul Naţional de Securitate a refuzat să comenteze pe această temă, precizează WSJ.

Aliaţii s-au întâlnit săptămâna aceasta la Bruxelles pentru a discuta despre noi modalităţi de a accelera fluxul de arme către Ucraina şi despre deficitul de aprovizionare militară pe care îl creează războiul. "Războiul din Ucraina consumă o cantitate enormă de muniţii şi epuizează stocurile aliate", a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în ajunul reuniunii de la Ramstein. "Ritmul consumului actual de muniţie în Ucraina este mult mai mare decât putem produce noi în prezent. Acest lucru pune sub presiune industriile noastre de apărare", a arătat şeful NATO.

CADRUL LEGAL, PROVOCAREA PENTRU ADMINISTRAŢIA BIDEN

Provocarea pentru administraţia Biden este de a găsi o justificare legală pentru a lua arme dintr-un conflict şi a le transfera în altul. Embargoul ONU asupra armelor impune SUA şi aliaţilor săi să distrugă, să depoziteze sau să se debaraseze de armele confiscate. Avocaţii administraţiei Biden au analizat dacă rezoluţia le creează o marjă de manevră pentru a transfera armele în Ucraina, potrivit unor oficiali americani cu care a stat de vorbă The Wall Street Journal.

Susţinătorii ideii au declarat că preşedintele Biden ar putea rezolva chestiunea juridică prin elaborarea unui ordin executiv sau prin colaborarea cu Congresul pentru a împuternici SUA să confişte armele în baza prerogativelor în materie de confiscare pe care le au autorităţile civile şi să le poată trimite astfel Ucrainei.

De altfel, există un precedent. Departamentul de Justiţie s-a folosit de astfel de legi în 2020 pentru a prelua controlul asupra a două transporturi de arme confiscate, inclusiv rachete antitanc ghidate, rachete sol-aer şi piese pentru rachete de croazieră.

Jonathan Lord, director al Programului de securitate pentru Orientul Mijlociu la Center for a New American Security, un think tank cu sediul la Washington, şi un susţinător al ideii, a declarat că există un sprijin bipartizan la Washington pentru această idee.

DE CE SUNT CONFISCATE ARMELE IRANULUI

Puştile şi muniţia au fost confiscate în ultimele luni de către SUA şi Franţa în cadrul unui efort global axat în principal pe împiedicarea Iranului de a introduce arme în Yemen. Aliaţii Houthi ai Teheranului duc un război de opt ani împotriva guvernului yemenit, susţinut de Arabia Saudită, care a fost forţat să părăsească capitala în 2014.

În mod obişnuit, armele sunt confiscate şi distruse de SUA şi aliaţii săi, care aplică un embargo al ONU asupra armelor în Yemen.

Dar oficialii americani au declarat că efortul global de a aproviziona Ucraina cu arme a declanşat o discuţie despre eventuala trimitere la Kiev a unor materiale militare confiscate.

Oficialii militari americani au început să ia serios în considerare această idee la sfârşitul anului trecut, după ce Marina americană a confiscat un milion de cartuşe la bordul unei ambarcaţiuni de pescuit ce călătorea din Iran spre Yemen, au declarat oficialii. Câteva săptămâni mai târziu, armata americană a confiscat peste 2.000 de mitraliere AK-47 de pe o mică navă de pescuit în Golful Oman. La jumătatea lunii ianuarie, forţele franceze au găsit 3.000 de puşti de asalt, aproape 600.000 de cartuşe şi peste 20 de rachete antitanc la bordul unei alte ambarcaţiuni de pescuit în Golful Oman.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN YEMEN

Chiar dacă volumul de armament confiscat s-ar putea să nu facă o breşă uriaşă în efortul de război, trimiterea armelor destinate forţelor susţinute de Iran în Yemen către guvernul de la Kiev ar permite SUA să răspundă Teheranului, care a furnizat Rusiei sute de drone kamikaze folosite pentru a viza civili în Ucraina, au declarat oficialii americani. De asemenea, ar deschide posibilitatea ca SUA să redirecţioneze şi alte tipuri de arme confiscate în largul coastelor Yemenului, dacă Kievul va avea nevoie de ele.

ONU afirmă că Iranul este cea mai probabilă sursă de rachete, drone, rachete şi arme de calibru mic care i-au ajutat pe rebelii Houthi să reziste cu succes în războiul de opt ani împotriva forţelor yemenite susţinute de Arabia Saudită.

Războiul din Yemen a creat unul dintre cele mai grave dezastre umanitare din lume, 23 de milioane de persoane - adică aproape trei sferturi din populaţie - având nevoie de ajutor.

În aprilie anul trecut, ONU a ajutat la medierea unui armistiţiu în Yemen pentru a sprijini discuţii politice menite să pună capăt războiului. Însă eforturile diplomatice pentru a pune capăt conflictului rămân în impas. Statele Unite au acuzat Iranul că se foloseşte de această pauză pentru a încerca să realimenteze cu arme luptătorii Houthi.