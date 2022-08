Un purtător de cuvânt al guvernului ucrainean a declarat miercuri, 10 august, pentru The Washington Post că atacul asupra unei baze aeriene ruse din Crimeea a fost opera forțelor speciale ucrainene.

După cum subliniază pe Twitter editorul The Economist, Shashank Joshi, forțele ucrainene au lovit, dar cu arme nefurnizate de Statele Unite.

Washington Post a scris că SUA ar fi putut ajuta Ucraina să trimită unele dintre rachetele sale balistice, ceea ce ar rezolva problema cu sistemul de ghidare.

„Am bănuit deja ieri că SUA ar fi putut dona unele dintre kiturile de ghidare GPS pentru a completa rachetele balistice fabricate din Ucraina ”, a spus expertul Thomas C. Theiner.

Bloggerul militar Michael Weiss consideră că sistemul de rachete operațional-tactic ucrainean „Grom” bazat pe o rachetă balistică cu propulsie solidă ar putea fi folosit pentru a lovi în invadatorilor din Crimeea . El a numit această armă „ATACMS cu sarcină utilă dublă”.

Ceea ce s-a întâmplat la Novofedorovka demonstrează capacitatea forțelor ucrainene de a lovi mai departe în spatele liniilor rusești decât se credea anterior. În același timp, Kievul a refuzat oficial să confirme sau să infirme implicarea în atacul asupra aerodromului.

Anterior, o sursă de rang înalt din Ministerul ucrainean al Apărării a comentat despre exploziile de la un aerodrom militar rus din Crimeea.

