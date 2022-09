Războiul din Ucraina aduce românilor motive de îngrijorare atunci când intră în discuție apărarea națională, mai ales că în ultimele zile au existat discuții despre un posibil atac al rușilor asupra țării noastre.

Deși suntem în NATO și nu s-ar pune problema ca statele aliate să nu intervină urgent în caz că vom fi în situația de a face față unei invazii, rămâne totuși întrebarea dacă, singură, armata României ar fi în stare să reziste asemenea armatei ucrainene.

Generalul (r.) Virgil Bălăceanu: ”Sunt multe lucruri de luat în calcul”

Într-un interviu acordat Ziare.com, generalul (r.) Virgil Bălăceanu a comentat o astfel de ipoteză. Expertul este de părere că sunt mai multe lucruri de luat în calcul și că o armată nu rezistă singură dacă nu are în spate dorința poporului său de a rezista și de a lupta împotriva invadatorilor.

”În Ucraina, nu rezistă armata, în primul rând. Ucraina rezistă prin voința ucrainenilor de a rezista. Dacă armata română are voința poporului român de a rezista, o voință a politicienilor, desigur că și ea rezistă. Desigur, aici sunt mai multe lucruri de luat în calcul. Noi trebuie să plecăm de la ideea că rezistența armatei române înseamnă reziliență națională și intervenție NATO”, a spus generalul.

Există însă și probabilitatea ca, în ipoteza în care România ar fi atacată cum a fost Ucraina, armata noastră să fie nevoită că în primele ore sau zile ale unei posibile invazii să fie nevoită să se descurce singură.

”Niciodată armata Română nu va acționa singură. Probabilitatea este ca în prima perioadă a invaziei să reziste din punctul de vedere al acțiunilor terestre singură sau cu o parte din capacitățile de reacție a NATO.

Dar NATO are aviație, are distrugătoare, iar pe acestea sunt rachete Tomahawk, are escadrile de aviație care pot fi deplasate în timp scurt, are sistem de alimentare a aviației din aer.

România nu rămâne singură

Plecăm de la un scenariu în care toate pistele sunt distruse. Se alimentează escadrilele de intervenție de luptă aeriană și de lovire la sol, din aer.

Rachetele Tomahawk pleacă de la sute de kilometri. Acțiunea de război electronic se produce tot prin aeronave, într-un timp scurt.

Mai ales în condițiile actuale, capacitatea de reacție din punct de vedere a lovirii imediate este în alertă. Un distrugător american este o platformă de armamente cu zeci de rachete și de lovire terestră și de apărare antiaeriană, inclusiv apărarea antibalistică.

Există forțele NATO care pot să acționeze de la 5 la mai multe zile. Și există și Armata Română care începe să fie înzestrată din ce în ce mai bine. Acum, că ar trebui să avem și programe de înzestrare dezvoltate, cum sunt corvetele multifuncționale și înarmarea corespunzătoare a fregatelor, rămâne de discutat. Singura fregată înarmată este ”Mărășești”, construită de înainte de 1989.

Dar asta nu înseamnă că nu avem și mijlocare de lovire. Au intrat și au devenit operaționale regimente de rachete Patriot. În afară de prezența pentru poliția aeriană a unor escadrile pe teritoriul României, în afară de prezența și dezvoltarea în viitor a grupurilor de luptă NATO care sunt prezente pe teritoriul României. Toate aceste elemente participă la efortul de apărare al României.

Am putea adăuga adăuga o rezervă puternică a armatei României, că am putea adăuga forțe teritoriale de apărare care amplifică condițiile de apărare și de rezistență la primul șoc, este de discutat, de asemenea. Probabil se va gândi o nouă doctrină de apărare a României care să fie înscrisă apărării teritoriale în contextul apărării colective”, a explicat generalul (r.) Virgil Bălăceanu.

De ce ar vrea Rusia să atace România

Una dintre opțiunile liderului de la Kremlin, în contextul problemelor militare din Ucraina, ar fi să atace România sau Moldova pentru că un atac asupra unui aliat american ar diminua posibilitatea SUA de a sprijini logistic Ucraina, Washingtonul urmând să fie angrenat pe două fronturi, scrie analistul George Friedman, fondatorul și CEO al companiei de previziune și analiză geopolitică Geopolitical Futures.

Cheia este de a produce amenințări pentru ucraineni din mai multe direcții, atât tactic, cât și strategic. Într-adevăr, nevoia lor principală este să împrăștie logistica SUA prin crearea unei amenințări militare serioase pentru un alt aliat american sau atacând direct pe unul. Nu este clar că SUA ar fi incapabile să furnizeze două fronturi, dar ar putea să dezechilibreze SUA și să le forțeze să reducă sprijinul pentru Ucraina, deschizând posibil oportunități pentru Rusia”. Astfel, cele mai plauzibile ținte sunt, în opinia lui Friedman, România și Moldova.