Istoricul Armand Goșu, specialist pe spațiul rusesc reputat la nivel internațional, portretizează în termeni extrem de duri administrația românească și critică lipsa totală de inițiativă arătată de diplomația autohtonă în criza ucraineană.

Armand Goșu a fost invitat la emisiunea "Viva Historia", transmisă pe canalul de Youtube HappyFish TV, unde a fost intervievat de istoricul Mădălin Hodor și de jurnalistul Dragoș Mușat.

Goșu consideră că România este invizibilă la nivel internațional și că presupusa activitate diplomatică subterană a României în criza ruso-ucraineană nu există, în realitate.

Reputatul istoric este de părere că România traversează cea mai proastă perioadă de la apariția sa ca stat național, din punct de vedere al calității demnitarilor și a înalților funcționari.

"Este o degradare teribilă. A fost o generație, culmea, pregătită de Ceaușescu, la secția de propagandă, în anii 1965-1967. S-au pregătit serii de tineri: patru experți pe Vietnam, patru pe Coreea, patru pe China, Statele Unite etc. Statul român a trăit până la începutul anilor 2000 cu acei experți pregătiți de Ceaușescu, trimiși de RSR la studii în străinătate. Secția de relații internaționale a Comitetului Central, de pildă, a funcționat cu acești oameni. După 1989, au fost recuperați de Ministerul de Externe. Nu erau niște genii, dar erau niște tipi onești. Știau limba. Și lucraseră în spațiul respectiv. Știau cum să se comporte cu omologul sovietic, cu neamțul, cu cehoslovacul. După aia au ieșit la pensie. Cine i-a înlocuit...", a spus Goșu pe parcursul interviului.

Istoricul consideră că, inclusiv în perioada dictaturii ceaușiste, statele comuniste vecine aveau politicieni mai competenți și mai bine pregătiți intelectual decât România: "Ceaușescu a fost un troglodit, un troglodit în comparație numai cu alții din conducerea Partidului Comunist Român. Erau oameni de foarte proastă calitate intelectuală. Nu știu dacă găseai mai mult de 3-4 cu care puteai să stai de vorbă. În Polonia, în Cehoslovacia era cu totul altceva".

Goșu a vorbit apoi și despre consecințele grave, mai puțin mediatizate, ale declarației lui Vasile Dîncu, care a dus, de altfel, la demisia forțată a fostului ministru al Apărării:

"E o continuitate (n.r. - de oameni slab pregătiți) în conducerea statului român, de atunci până astăzi. Uitați-vă la Dîncu, ministrul Apărării în țară cu război la graniță. România are 700 de kilometri de graniță cu Ucraina, mai mare decât toate statele UE și NATO la un loc. Vorbim despre un intelectual, un profesor universitar. Ce-a spus el (n.r. - a recomandat Ucrainei să accepte negocieri de pace cu Rusia) a fost preluat de presa rusă, care a rostogolit, în weekendul respectiv, entuziasmată declarația ministrului român al Apărării.

Problema e că și la nivelurile inferioare, prin ministere, secretari de stat, oameni de prin diplomație, ambasade, sunt undeva foarte jos, la un nivel extrem de scăzut de calitate. România băltește într-o mediocritate în care parcă n-a stat niciodată. În momente de criză, România avea resurse să-și mobilizeze partea intelectuală ceva mai bine. Acolo, undeva, prin subterane mai sunt niște mici resurse. E prima dată în 150 de ani când te uiți și te sperii: oameni cu niște cariere foarte ciudate, oameni care nu știu nimic, ți-e greu să-ți explici cum au apărut, ce caută în pozițiile respective".

Goșu crede că România este atât de lipsită de personalitate încât se pliază mereu pe poziția majoritară a alianțelor din care face parte, copiind punctele de vedere care să-i favorizeze inerția.

"Slava domnului că România este în UE și în NATO. România este un actor modest și nu joacă nimic (n.r. - în contextul geopolitic al invadării Ucrainei de către Rusia). N-o să vină nici ungurii, nici germanii, nici bulgarii, nici francezii să te mobilizeze pe tine. Poate că unii chiar fericiți (n.r. - pentru poziția incertă a României): nu te interesează nimic, n-ai niciun obiectiv în criza asta, stai cuminte acolo, mai bine.

Nu văd ca România să joace ceva. Nu există "la vedere", "nu la vedere", toată lumea joacă la vedere. Asta este obsesia sistemului la noi, "lasă, domnule, că știm noi, în subterane...". Nu e nimic în subterane, ce e în subteran e și pe masă. Nu vorbește nimeni în secret cu Biden, cu Zelenski. Nu contăm în jocurile astea. Dacă ai fi contat, ai fi fost acolo. Erai, s-ar fi discutat cu tine. Tu n-ai nicio vizită (n.r. - făcută de un înalt demnitar străin, în contextul războiului, în România), nici măcar de secretar de stat. Trec toți prin zona ta, merg la Sofia, etc. Iar nimeni nu poposește la tine. E deja un semn de întrebare.

Ce am avut până acum: am avut o vizită, de câteva ore, a doamnei Harris (n.r. - vicepreședintele SUA). A stat 30 și ceva de ore la Varșovia, a venit patru ore la București, și am avut vizita soției președintelui american. Cele două doamne au venit pentru refugiați. Nu am văzut, la nivelul cel mai înalt al statului român, interes pentru problema refugiaților.

Aud și eu că se lucrează în subteran și că o să vedem peste 100 de ani ce-au făcut... N-au făcut nimic. Am discutat și cu unii, și cu alții (n.r. - diplomați străini) și-și dau coate și ei. Pe linie militară tot ce se face pe zona asta (n.r. - ajutor militar pentru Ucraina) se face prin Polonia sau prin țările baltice, nu prin România.

Au arătat în clar mesajele oficiale ale SUA sau Marea Britanie. Au spus: "n-avem mari speranțe cu România, pe noi ne interesează de la voi refugiați, cereale și energie". Apoi te arăți deranjat când Polonia iese în față. Dar tu n-ai ce să pui în loc, în afară de frustrarea ta și de o aroganță tâmpită.

Oameni ăștia care conduc România sunt goi, n-au conținut, n-au imaginație, nu înțeleg ce se întâmplă. Ei n-au anticipat războiul și când a început războiul a fost convingerea fermă că Rusia învinge, că-i o treabă de câteva ore sau de câteva zile, după aceea de câteva săptămâni ca Ucraina să fie îngenuncheată. Un stat normal la cap are și planuri de rezervă. Estonia, care-i o țară cât două cartiere din București, este mult mai influentă decât România în această criză", a mai spus Goșu.

Reputatul istoric pe spațiul rusesc a adus apoi în discuție un episod negru din istoria recentă a României, faptul că în 1991 statul român s-a opus prin lege votată în parlament independenței Ucrainei, eveniment solemn care avea să aibă loc la Kiev ceva mai târziu în același an.

Ulterior, presa de la Moscova a preluat diverse atacuri revizioniste la adresa Ucrainei lansate de politicieni precum Corneliu Vadim Tudor, le-a tradus în rusă și le-a distribuit în masiv în Ucraina pe diverse canale, creând vecinilor de la nord percepția, ani la rând, că România este mult mai periculoasă decât Rusia din cauza revizionismului ei.

"Statul român, la nivelul cel mai înalt, ambasadele etc. n-a zis "stați, suntem pe un drum greșit, trebuie să facem ceva, hai să întocmim un plan să schimbăm percepția aceasta". 30 de ani de lipsă de reacție. De trei decenii băltim în această relație proastă cu Ucraina.

E o chestie de igienă intelectuală personală: domnule, statul român nu funcționează bine. Hai să vedem care-s problemele. După ce le identificăm, trecem la remedierea lor. Acțiunea aceasta trebuie s-o facem noi; nu vrem să ne-o facă alții de afară - ucrainenii, polonezii, americanii. Pentru asta nu mai trebuie să scoatem maimuțe în posturi de conducere în România", s-a mai exprimat la subiect Armand Goșu.