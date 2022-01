Povestea fascinantă a tânărului român care și-a pierdut piciorul la rugby și a ajuns campion mondial la înot: ”Nu pot și nu vreau nu există”

Arian Notrețu este sportivul pentru care nu există „nu se poate”! Tânărul de 17 ani s-a apucat de natație și triatlon, după un moment extrem de greu din viața sa.

La 10 ani, pe vremea când juca rugby, s-a accidentat la un antrenament, iar după, din cauza complicațiilor, medicii au fost nevoiți să-i amputeze piciorul stâng.

„La un antrenament, un coleg a sărit la minge, a aterizat pe piciorul meu, apoi au început durerile, m-am dus la medic. Inițial situația nu părea să fie așa de complicată, dar ulterior s-a complicat și corpul meu nu a răspuns la tratamentele pe care mi le-au dat medicii și s-a ajuns în cele din urmă la ce am astăzi”, spune Arian Notrețu, campion mondial la înot și vicecampion mondial la triatlon, în probele paralimpice.

Deși era încă mic, cu o dorință de fier, Arian a ajuns să depășească acel moment și s-a apucat de înot. Nu doar că a reușit, dar a devenit și campion mondial.

Ads

„Când am început să fac înot nu mă gândeam că voi ajunge să fac triatlon, antrenorul meu a fost cel care m-a îndrumat către acest sport și căruia i se datorează toate performanțele mele, în special cele de la triatlon”, a precizat Arian.

„Povestea mea în triatlon a început când am reușit să obțin proteza de alergare în 2017, atunci am început să alerg și să fac și altceva în afară de înot. A fost foarte dificil pentru că nu știam practic să alerg deloc, uitasem cum e să alergi și a trebuit să o iau de la zero, pentru că nu știam să fac nici măcar un kilometru sau câteva sute de metri legate”, și-a amintit sportivul.

„Tot timpul am în minte: nu există nu pot și nu există nu vreau. Și eu îmi doresc foarte mult să reușesc în sporturile pe care le fac și sunt convins că nu are ce să mă oprească, dacă ambiția mea este prezentă la fiecare antrenament. Pentru mine nu este greu, m-am obișnuit. Face parte din viața mea, este corpul meu, nu mă consider cu nimic superior sau inferior față de alții și asta mă ajută să fiu mai bun.

Ads

Tot timpul trag să ajung la cel care este în fața mea și acesta este secretul care m-a ajutat până acum și mă va ajuta și de acum înainte, sunt convins", a mai spus Arian Notrețu.

Tânărul elev este în clasa a 11-a și și-a pus o dorință pe care vrea să și-o îndeplinească în 2024. „Sper să ajung la Paralimpiada de la Paris. Mi-aș dori să ajung și la triatlon și la înot”, a declarat el.

„Am avut foarte multe plecări, foarte multe competiții câștigate, atât la înot, cât și la triatlon. Am reușit să îmi îmbunătățesc foarte mult timpii la ambele discipline. Sunt foarte mândru de realizările mele din acest an și sper ca și anul viitor să fie cel puțin la fel de bun, dacă nu mai bun”, a completat Arian.

Anul acesta, Arian a obținut trei medalii la Campionatul Mondial de înot de la Berlin, aur la 200 m liber, în proba de tineret, argint la 50m spate și bronz la liber, în proba de seniori.

De la Campionatul European de Duatlon de la Târgu Mureș s-a întors acasă cu medalii de argint, iar la Campionatul Național Aquathlon de la Miercurea Ciuc și la Campionatul Național Supersprint de la Izvorani a mai câștigat două medalii de aur.

Ads

La ultima competiție la care a participat, la Zagreb, a câștigat 9 medalii, plus premiul de „cel mai bun sportiv” la categoria juniori. La concursul din Croația, Arian s-a luptat cu sportivi din alte 8 țări.

Lui Arian i-a plăcut de mic să facă sport. Înainte să se apuce de înot și triatlon, tânărul a mers la fotbal, baschet, tenis de masă, tenis de câmp și rugby. Cel care i-a insuflat pasiunea pentru înot, și mai târziu pentru triatlon, a fost antrenorul său, Daniel Nistoroiu, selecționerul echipei paralimpice de înot de la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016.

„Domnul antrenor m-a ajutat și mă ajută enorm. Tot timpul este lângă mine, datorită dânsului m-am apucat și de înot și de triatlon. Înotul am început să îl fac pentru că mi-a fost recomandat de către un medic. Începusem să am niște probleme la spate și trebuia să fac mișcare în apă, performanța a venit ulterior pentru că mă descurcam foarte bine și aveam foarte multă ambiție, iar domnul antrenor a decis să mă treacă în grupa de performanță”, a încheiat Arian Notrețu, campion mondial la înot și vicecampion mondial la triatlon, în probele paralimpice.