Portarul reprezentativei Argentinei, Emiliano Martinez, a declarat duminică, după câştigarea Cupei Mondiale, că acesta este momentul la care a visat, el menţionând şi că echipa sa a avut de suferit la finala cu Franţa.

“Am suferit mult. Ne gândeam că avem jocul sub control, dar ei au reuşit să revină. A fost un meci foarte complicat. Ne era menit să suferim. Adversarii au avut o ultimă ocazie de a câştiga şi din fericire am putut opri mingea. Este momentul la care am visat mereu, nu am cuvinte. Îi dedic familiei mele victoria”, a spus jucătorul, potrivit L’Equipe.

La festivitatea de premiere, Martinez a fost declarat cel mai bun portar al turneului, însă la decernarea trofeului a avut o reacție total neașteptată. Astfel, portarul echipei Aston Villa și-a pus distincția în dreptul organelor genitale, spre stupefacția asistenței.

Emiliano Martínez está completamente loco pic.twitter.com/fNKCt4zLPw— Bolavip Argentina (@BolavipAr) December 18, 2022

Reprezentativa Argentinei a câştigat, duminică, pentru a treia oară Cupa Mondială la fotbal, învingând în finala din Qatar, disputată pe stadionul Lusail, cu scorul de 4-2 la lovituri de departajare (3-3 după prelungiri), Franţa, campioana din 2018. Pentru argentinieni este primul trofeu mondial după 36 de ani, ei triumfând şi în 1978 şi 1986. Argentina şi-a luat revanşa după ce la ediţia din 2018, în optimi, a pierdut chiar în faţa Franţei, scor 3-4.