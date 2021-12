Cum se compară Arena Națională cu stadionul lui Ajax Amsterdam, costuri și consum de energie. „Arena noastră e monolit de beton cu niște pânze pe sus”

Fundația Eco-Civica a realizat o scurtă comparație a Arenei Naționale din Capitală cu Johan Cruijff ArenA, stadionul celor de la Ajax Amsterdam. Comparația a pornit după ce o persoană din staff-ul unei echipe olandeze a declarat, după ce un joc la București, că Național Arena arată „jalnic și mizerabil”.

Cei de la Fundația Eco-Civica arată că atât costurile de construcție ale Arenei Naționale au fost cu mult mai mari comparativ cu stadionul din Amsterdam, dar mai ales costurile de întreținere sunt mult mai mici în cazul Johan Cruijff ArenA.

„Național Arena-,,jalnic și mizerabil” spun olandezii!

Asta a declarat staful unei echipe olandeze care a jucat pe principalul stadion al țării noastre.

Vom face comparație intre două stadioane, Național Arena din România și cel al lui Ajax din Olanda.

Stadionul vechi al lui Ajax, construit in jurul anului 1995, a costat cam 160 milioane euro.

In 2015 s-a terminat modernizarea lui dar nu știm cât a costat.

Național Arena a fost terminat tot cam in jurul lui 2015 și a costat, țineți-vă bine, 207 milioane euro.

Cum arată stadionul Ajax și cum arată Național Arena vedem cu toții, diferența e de la cer la pământ.

Arena noastră e monolit de beton cu niște pânze pe sus, curge pe spectatori la toate ploile abundente și chiar arată mizerabil.

Stadionul lui Ajax arată ca bijuteria coroanei dar știți ce e cel mai important și interesant?

Consumul integral de energie este asigurat prin energie verde: 10 % din panouri fotovoltaice, le vedeți in foto pe acoperiș, și 90% din energie eoliană produsă la 30 Km de stadion.

Ziua, energia foto este inmagazinată in baterii și furnizată seara stadionului.

Pe acel stadion sunt evenimente zilnic, administratorii nici nu fac față solicitărilor de evenimente, stadionul fiind extrem de rentabil.

La noi situația e inversă.

Actualului Primar General al Capitalei i se sparg in cap toate neajunsurile stadionului național.Un preț colosal pentru acest stadion, evenimente ioc, nici măcar un gazon decent dar înghite subvenții mari de la Primăria Generală.

Poate că toate viitoarele concerte și evenimente, la care publicul va avea acces, să fie dirijate spre Arena Națională iar marile piețe urbanistice ale Capitalei să fie reamenajate pentru a atrage public mare și a asigura încasări pe măsură primăriei, evident că fără aceste spectacole in parcuri și piețe.

Iată cum trebuie să gândim de-acum încolo, energie verde cât mai multă, eficiență economică mare, nu ca la noi, furăm bani publici cu...stadionul!”, arată cei de la Eco-Civica.