Interzis pentru fotbal! Ce se întâmplă cu cu stadionul Arcul de Triumf din București

Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, una dintre cele mai moderne arene din țară, nu va găzdui prea curând meciuri de fotbal.

Arena ar urma să fie trecută în administrarea gratuită a Federaţiei Române de Rugby, fără a fi luate în calcul şi celelalte obiective din cadrul complexului sportiv, după votul din Adunarea Generală a FRR de miercuri, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, ministrul Sportului, Eduard Novak.

"Noi tot timpul am dorit să găsim calea legală şi soluţia să sprijinim rugby-ul. A trecut un an şi jumătate, ne-am chinuit în multe situaţii să putem să administrăm. Noi am considerat că nu putem să predăm rugby-ului tot complexul, pentru că au avut doar stadionul şi întreg complexul ar fi fost prea mult. Am încercat să găsim soluţia cum să facem o departajare şi să dăm doar stadionul rugby-ului, cu condiţia să poată fi folosit şi de alte sporturi precum fotbalul. Dar până să ajungem în punctul acesta avem nevoie de nişte analize legale foarte, foarte serioase. Dar federaţia trebuie să îşi dorească acest lucru şi mâine vor decide acest aspect, că îşi doresc acest lucru, după care vom vedea noi ce posibilităţi legale putem găsi", a declarat Novak.

El a precizat că federaţia va primi în administrare doar stadionul pe care l-a cedat către Compania Naţională de Investiţii, înainte de procesul de reabilitare.

"Este vorba doar de stadion. Ei au avut doar un element, stadionul, după care s-au construit de către CNI prin Programul EURO 2020 încă cinci elemente. Acum nu se pot solicita toate elementele de vreme ce ai avut doar unul. E foarte logic, ai avut unul, s-a reabilitat şi primeşti unul înapoi. Aşadar, asta este ideea, să primească înapoi un stadion reabilitat, refăcut şi să îl folosească", a completat ministrul Sportului.

Membrii Adunării Generale a Federaţiei Române de Rugby urmează să voteze miercuri, în cadrul şedinţei extraordinare, aprobarea primirii în folosinţă gratuită de către FRR a unei părţi din Complexul Sportiv Naţional Arcul de Triumf, mai puţin spaţiile de cazare, centrul de recuperare a sportivilor, terenurile de tenis şi parţial parcaj.

Stadionul Arcul de Triumf a fost modernizat de Compania Naţională de Investiţii în 2020, ulterior fiind trecut în administrarea Ministerului Sportului. Înainte de cedarea sa către CNI, administrarea arenei sportive era făcută de Federaţia Română de Rugby, care s-a arătat în mai multe rânduri nemulţumită de trecerea stadionului la minister.