Ce au făcut saudiții la vestiare după victoria istorică împotriva Argentinei VIDEO

Arabia Saudită a detonat bomba Campionatului Mondial, învingând cu 2-1 Argentina, într-una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului.

Saleh Al-Shehri (29 de ani, atacant) și Al-Dawsari (31 de ani, mijlocaș ofensiv) sunt cei doi fotbaliști care au marcat golurile pentru Arabia Saudită.

Ei au dat și tonul bucuriei, după meci, în vestiarul echipei, acolo unde s-a scandat și s-a urcat pe mese, euforia durând minute bune.

În cinstea victoriei, Regele Arabiei Saudite a decretat astăzi zi de sărbătoare națională.

Arabia Saudită conduce grupa C, cu trei puncte, urmată de Mexic și Polonia, cu un punct și Argentina zero puncte.

These celebrations might go on for an hour or two... 🤣 pic.twitter.com/Gi6l4R8hta— ITV Football (@itvfootball) November 22, 2022