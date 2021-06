Apple schimba strategia pentru iPhone: telefon mai ieftin, cu ecran mare

Apple incearca sa intre pe lista utilizatorilor de telefoane care prefera un dispozitiv cu ecranul mai mare si care aloca un buget mai mic. Schimbarea de strategie vine si dupa ce Apple ar fi oprit definitiv productia iPhone 12 mini.

Analistul chinez Ming-Chi Kuo este convins ca Apple va avea in portofoliu un telefon cu ecran mare si un pret mai mic decat device-urile cu ecran mare pe care le vinde in prezent. Asta, insa, din 2022.

Daca informatia se va concretiza, va reprezenta o schimbare de strategie din partea companiei americane, care, pana acum, a vandut doar foarte scump telefoanele cu ecran mare.

Viitorul iPhone cu ecran mare pe care Apple il va vinde mai ieftin va avea un ecran de 6,7 inch - o dimensiune care, in cazul iPhone-urilor, este disponibila doar la cele mai scumpe modele, cele din seria Pro.

Daca iPhone-urile din seria Pro incep acum de la 1.100 de dolari, modelul despre care vorbeste analistul chinez ar urma sa coste cel mult 900 de dolari - cel putin acesta este target-ul fixat de Apple.

Vor exista, bineinteles, o serie de compromisuri pentru reducerea pretului. Cel mai probabil, iPhone-ul mai ieftin cu ecran de 6,7 inch va fi lipsit de anumite caracteristici, precum cele de pe partea foto, care se vor regasi doar la modelele Pro.

2022 va fi si primul an in care Apple isi va dota smartphone-urile cu cititoare de amprente montate sub ecran. Acestea ar putea sa existe in paralel cu Face ID si sa ofere utilizatorului o alternativa si o masura suplimentara de securitate.