Descoperirea făcută de un român după ce a cumpărat un apartament. "Paguba e undeva la 30.000 de euro. Mă urăsc atât de tare, atât pe mine cât și casa"

Prețurile de pe piața imobiliară au crescut mult în ultima perioadă. Mulți dintre cei care au nevoie să cumpere o casă amână momentul, descurajați și de ratele mari la credite.

Unii dintre cei care au reușit totuși să facă pasul nu sunt mulțumiți de alegerea făcută.

Este cazul unui tânăr care a descoperit probleme în apartament abia după ce l-a cumpărat. Acesta ia în calcul să-l vândă, deși decizia i-ar aduce o pagubă considerabilă, după cum a relatat în mediul online.

"Am reușit să cumpăr cu partenera mea un apartament cu două camere, am plătit prea mult pentru el fiind la modul "să avem o casă" și pe lângă asta, în momentul în care am luat cheile am aflat că pereții sunt din carton de aud vecinul cum strănută și ce vorbește la telefon.

Pagubă făcută e sincer undeva la €30000 dacă e să o vând, având în vedere că am creditul cu banca.

Știu că e first world problem, dar sincer sunt distrus când mă gândesc ce orbi am fost amândoi, mai mult eu. Nu concep să stau în ea toată viață și sincer, nici nu știu dacă o să am bani să pot să o vând și să rămân cu ceva bani să aplicăm de altă casă.

Lăsând toată povestea deoparte, cum ați reușit să ieșiți dintr-o groapă financiară?", a scris acesta pe Reddit.

"Mă urăsc atât de tare, atât pe mine cât și casa"

În comentarii, unii îl sfătuiesc să facă lucrările necesare pentru a scăpa de sunetele care se aud de la vecini, alții îi oferă sugestii legate de credit și achiziția altei case.

"Nu ești într-o groapă financiară. Antifonează-ti apartamentul."

"Apartamentul e mid-terraced, deși e o idee foarte bună, nu garantează rezultate. Sunt o grămadă de factori la mijloc și e o investiție destul de mare. Ai dreptate, mi-ar salva situația, singurul lucru e faptul că mă urăsc atât de tare atât pe mine cât și casa, de nu-mi vine să fac nimic la ea", a răspuns autorul postării.

"Nu poți doar să vinzi apartamentul și să plătești ipoteca? În Canada se poate - sunt curios cum este în România? Poți să vinzi casa, să cumperi alta și să schimbi ipoteca de la una la alta."

"Pot să fac asta, dar aș ieși undeva la €30000 pe minus dacă fac asta, deși nu sună așa rău față de ce epavă de casă am reușit să iau, în sinea mea e un upper fixer și se rezolva, pur și simplu trebuie să aștept măcar 3-4 ani să am bani de alt avans la casă + taxele de vindere/ cumpărare", a precizat autorul postării.

"Șansele sunt foarte mari să te lovești de aceeași problemă"

"Eu am luat un apartament în 2015 și câțiva ani am crezut că e bine antifonat. De fapt, nu aveam vecini. În 2019 l-am izolat fonic cu o soluție de cost mediu (rigips fonic + vată). Am refăcut tavanul și peretele comun cu vecinii și dorm liniștit de mai bine de 3 ani."

"Indiferent ce apartament o să îți cumperi, șansele sunt foarte mari să te lovești de aceeași problemă. Mai bagă 1-2K euro și izolează-l tu. Cotește puțin pe net cum să faci asta, ai grijă să nu creezi punți fonice și o să iasă bine. L-am refăcut eu cu ajutorul soției, fără meșteri. Finisajele lasă de dorit la șlefuit, dar rezultatul a fost peste așteptări când vine vorba de izolație."

"Până rezolvi - fie găsești bani de antifonat, fie vinzi ori bagi în chirie - îți recomand niște antifoane interne sau externe."

"Acum, dacă scapi de apartamentul ăsta sau îl rezolvi, la următorul cască ochii în faza de construcție."

"Dar nu înțeleg de ce zici că ești în pierdere. Depinzând de anul în care ai cumpărat, valoarea a crescut puțin ținând cont de piața actuală. Vinde mai departe."

"Zgomotul este o chestie subiectivă de la un anumit nivel. Poate următorul proprietar nu va fi deranjat de ceea ce găsești tu acum enervant."

"Dublat pereții comuni cu vecinii cu vată minerală și închis cu rigips fonic. Aceeași măsură pe tavan, dacă e necesar. Scos tot parchetul și pusă o membrană fonoizolantă mai calitativă, dacă e necesar."

"Sigur nu sunt deloc un expert în credite, dar nu înțeleg de ce afectează așa mult creditul bancar. Am luat acum 2 ani, prin credit ipotecar, un apartament care avea credit ipotecar pe el. Banca mea a transferat banii în contul foștilor proprietari și ei au acoperit creditul lor (au stins ipoteca băncii lor de pe apartament) și au păstrat restul de bani."

"Păi aici aplici principiul prostului mai mare, ca la bitcoin. Tre să găsești un prostan mai mare că ține și să-l vinzi măcar pe cât ai dat și tu pe el. Dacă se cheamă țeapă sau nu, nu știu. Vinzi un apartament."

"Dacă te încălzește cu ceva, să știi că se poate și mai rău de atât: să auzi pașii vecinilor care se transmit prin propria podea, să vibreze planșeul când sar copii de sus/jos/lateral, să auzi conversațiile normale ale vecinilor, să te trezească telefonul vecinului când vibrează, musafirii lui sunt musafirii tăi invizibili. Să mai continui?"

"Astea sunt majoritatea blocurilor "noi", nu degeaba le zice pereți de carton."