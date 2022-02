O femeie din Mexic a riscat o condamnare la 7 ani de închisoare și 100 de lovituri de bici în Qatar după ce a denunțat faptul că a fost victima unei agresiuni sexuale.

Caz incredibil în Qatar, țara care va găzdui Cupa Mondială la fotbal în Qatar, caz relatat de processo.com.

Mexicana Paola Schietekat Sedas a reușit să își găsească slujba de vis, cum spunea ea. Lucra în Qatar pentru Comitetul de Organizare a Cupei Mondiale. Dar în iunie 2021 a fost victima unui abuz sexual.

Un coleg de-al ei, tot din comunitatea latino, a venit în camera de hotel și a violat-o. Paola a raportat imediat incidentul, atât autorităților din Qatar, cât și ambasadei mexicane.

Însă cel acuzat a declarat că a fost vorba despre un act consensual, iar Paola s-a transformat în scurt timp din acuzatoare în acuzată. A fost chemată de îndată la poliție.

Cum în Qatar sunt interzise relațiile în afara căsătoriei, ea risca să fie pedepsită cu 7 ani de închisoare și 100 de lovituri de bice. Singura ei scăpare, conform spuseselor avocatului, era să se mărite cu agresorul ei. Sau un test care să îi dovedească virginitatea.

Însă Paola, specialistă în economie, politologie și antropologie, a reușit să se întoarcă în Mexic înainte de a primi condamnarea. "Când am văzut viza pe pașaport am fost cea mai fericită. Am avut nevoie de luni bune ca să îmi revin".

Campionatul Mondial de fotbal începe în luna noiembrie a acestui an în Qatar.