De ce sunt anvelopele atât importante? Tot ce trebuie să știi despre acestea

Atunci când achiziționează un vehicul second-hand, majoritatea oamenilor sunt preocupați să găsească o anumită marcă sau model, un anumit stil de caroserie, un pachet de performanță, dotări sau chiar o anumită culoare. Un lucru la care cumpărătorii s-ar putea să nu se gândească prea mult este reprezentat de anvelope și jante aliaj.

Ads

Deși este posibil ca anvelopele să nu fie printre primele lucruri la care vă gândiți atunci când cumpărați un vehicul, probabil că ar trebui să fie. Deși orice anvelope și jante aliaj au tendința de a fi trecute cu vederea, acestea sunt, fără îndoială, cea mai importantă componentă a vehiculului dumneavoastră. La urma urmei, anvelopele, fie ele și anvelope ieftine, sunt cele care vă permit dumneavoastră și vehiculului dumneavoastră să vă deplasați pe șosea.

De ce sunt importante anvelopele

Principalele funcții ale unor anvelope și jante aliaj includ susținerea încărcăturii vehiculului, transmiterea forțelor de tracțiune și de frânare către suprafața drumului, absorbția șocurilor rutiere, precum și schimbarea și menținerea direcției de deplasare. Pentru a vă asigura că aceste funcții sunt îndeplinite în mod adecvat, există câteva lucruri importante care trebuie inspectate în mod regulat la fiecare dintre anvelopele vehiculului dumneavoastră, inclusiv adâncimea benzii de rulare a anvelopelor, uzura, presiunea aerului și orice deteriorare sau semne de deteriorare.

Ads

Adâncimea benzii de rulare este esențială pentru o anvelopă performantă, fie și anvelope ieftine. Apa se acumulează pe șosea în condiții de carosabil umed. Anvelopele au nevoie de banda de rulare pentru o tracțiune mai bună în aceste condiții dure. Canelurile de pe anvelope funcționează pentru a sifona apa de pe suprafața anvelopelor atunci când drumul este umed. Dacă banda de rulare de pe anvelope nu are adâncimea potrivită, poate deveni dificil ca suficientă apă să fie antrenată de sub anvelope, crescând astfel posibilitatea ca dumneavoastră să pierdeți controlul vehiculului. Atunci când un vehicul se deplasează cu viteză prea mare sau când benzile de rulare ale anvelopelor nu reușesc să canalizeze suficientă apă de sub anvelope, se poate produce hidroplanarea. Hidroplanarea este atunci când anvelopele vehiculului dumneavoastră pierd contactul cu drumul și trec în schimb peste un strat subțire de apă, provocând pierderea controlului vehiculului.

Ce se întâmplă când acestea se uzează

Ads

Uzura anvelopelor autovehiculului dumneavoastră este un rezultat normal al condusului. Cu toate acestea, este posibil să observați că anumite zone ale anvelopelor, sau chiar una sau două dintre anvelope, prezintă o uzură mai mare decât altele. Uzura neuniformă a anvelopelor poate fi rezultatul unei varietăți de cauze, inclusiv pneuri sub sau supraumflate, uzura marginilor interioare sau exterioare din cauza alinierii necorespunzătoare a roților, deformarea rezultată din componente de suspensie defecte și deformarea datorată unei setări necorespunzătoare a convergenței. Setarea convergenței este direcția în care sunt orientate anvelopele în raport cu linia mediană a vehiculului. Uzura neuniformă a anvelopelor poate reduce semnificativ durata de viață a anvelopelor, ceea ce poate ajunge să vă coste o mulțime de bani. Nu uitați să verificați și orice jante de aliaj aveți pe mașină.

Ads

Anvelopele dumneavoastră, fie ele și anvelope ieftine, au o specificație privind presiunea aerului. Dacă acestea sunt prea sau prea puțin umflate, anvelopele dvs. vor avea de suferit, la fel ca și consumul de combustibil și manevrabilitatea la volan. Un manometru de calitate este tot ce aveți nevoie pentru a inspecta presiunea de aer din anvelope. Menținând presiunea corectă a anvelopelor, vă veți asigura o economie mai bună de combustibil, iar vehiculul dumneavoastră va fi o mașină de condus mult mai sigură și mai confortabilă. Nu trebuie să încercați niciodată să estimați vizual presiunea de umflare a anvelopelor dumneavoastră. Folosiți întotdeauna un manometru pentru presiunea anvelopelor. Temperaturile atmosferice afectează presiunea din anvelope. Vremea rece va face ca presiunea aerului din anvelope să scadă, în timp ce vremea caldă va face ca presiunea din anvelope să crească. Ar trebui să verificați periodic presiunea din anvelope ca parte a unei bune întrețineri a vehiculului. Este deosebit de important să o verificați la schimbarea anotimpurilor. Multe vehicule moderne sunt echipate cu un sistem de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS). O pictogramă de pe tabloul de bord vă va avertiza dacă sistemul a detectat modificări ale presiunii aerului din anvelope.

Ads

Anvelopele supraumflate devin rigide și țepoase, ceea ce face ca suprafața de contact a anvelopei, adică cantitatea de cauciuc care atinge drumul, să fie redusă. Acest lucru duce la o călătorie mai puțin confortabilă, precum și la o uzură neuniformă a benzii de rulare. Cel mai frecvent tip de uzură neuniformă a benzii de rulare se datorează supraumflării și se numește uzură centrală. Exact cum sună, uzura centrală se referă la faptul că centrul anvelopei devine uzat și neted, cu mai multă bandă de rulare pe părțile laterale ale anvelopei. Anvelopele supragonflate sunt, de asemenea, mai susceptibile la deteriorări cauzate de pericolele rutiere de zi cu zi, cum ar fi gropile, bordurile și imperfecțiunile din drum.

Anvelopele subumflate au, de asemenea, efecte negative. Anvelopele subumflate, fie și anvelope ieftine, nu își păstrează forma și sunt mai plate față de sol. Prin urmare, o mai mare parte din suprafața anvelopei atinge drumul, ceea ce face ca umerii anvelopei să se uzeze prematur. Acest lucru se numește uzura umărului. Anvelopele subumflate dezvoltă o bandă de rulare normală în centrul anvelopei, în timp ce umerii anvelopei devin uzați și netezi. Anvelopele subumflate sunt mai flexibile atunci când rulează, ceea ce duce la creșterea rezistenței la rulare și la scăderea economiei de combustibil.