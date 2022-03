Mesaj tragicomic la metroul din Sankt Petersburg. Putin, ”un tip neplăcut cu urme de Botox”

Mesajul, care face aluzie la războiul declanșat de Putin în Ucraina, a fost lipit pe un geam dintr-o stație de metrou din Sankt Petersburg.

La prima vedere pare a fi un anunț obișnuit privind pierderea unui câine.

”Stația de metrou - Pierdut câine pe nume „Pace”, în data de 24 februarie. Un tip neplăcut cu urme de Botox pe față ne-a furat pacea. Fără pace, prețurile acasă cresc, cardurile bancare închise, medicamentele mai greu de găsit. Dacă pacea nu se întoarce, urmează Libertatea, Armonia și Speranța” se precizează în anunțul postat pe Twitter.

Metro station - Lost Dog 'Peace' On 24 February an unpleasant chap with traces of Botox on his face stole our Peace. W/out Peace, prices at home go up, bank cards shut off, medicines harder to find. If Peace not returned, Freedom, Harmony Hope next pic.twitter.com/BFPcgOnvkJ— Marisha (@Fontanka_Dom) March 12, 2022