De la angajat la antreprenor: 5 frici subtile

Dorința de a controla timpul de lucru și banii obținuți, satisfacția de a face ce ne place – sunt câteva motive pentru care antreprenoriatul reprezintă răspunsul și cheia către un stil de viață și o activitate în care orele fixe și șefii să devină o amintire. Uneori, frustrarea este cea care dă ghiontul final, alteori oboseala sau cazul extrem de burnout fac ca angajatul să decidă că vrea altceva.

Cu motivele în buzunar, cu actele firmei proaspăt eliberate, fostul angajat pășește către libertate cu energie și speranță. Însă niciuna dintre ele, de una singură, nu reprezintă o strategie. Euforia face repede loc fricilor subtile care pândesc la colțul libertății.

Cât de previzibilă este teama de eșec? Nu doar previzibilă, dar și în vârful unui clasament al celor mai comune frici, în general. Avem un exercițiu bogat în a ne face scenarii cu soluții în caz de eșec. Dar cât de des ne întrebăm „ce fac dacă am succes?”. Nu pare că ne-am teme de o reușită, dar și succesul trebuie gestionat. Poate afacerea are un început fulminant, rezultatele apar în scurt timp și ne găsim, ca antreprenori, pe un val atât al victoriei, cât și financiar. Cât de pregătiți sunt cei care câștigă sume mari la loto? Ce abilități au, pentru a gestiona norocul și banii? A câștiga banii și a-i păstra sunt două lucruri diferite, care necesită abilități diferite, iar acestea sunt aplicabile și la nivel de antreprenor sau angajat.

Antreprenorul la început de drum are nevoie să dezvolte alte abilități, față de cele moștenite din statutul de angajat. Salariul nu mai vine automat, veniturile trebuie generate prin (re) surse proprii, serviciul sau produsul trebuie promovat. Aici se arată o alta teamă subtilă, cea legată de vânzări. În multe cazuri, salvarea vine din recomandările clienților, iar antreprenorul are ca singură tactică de vânzare să își facă treaba cât mai bine cu fiecare client, sperând că acesta îl va aduce pe următorul. Tactica poate avea succes, dar pe termen lung nu face decât să țină afacerea la un nivel de supraviețuire. Pentru cei care doresc scalarea business-ului, vânzarea este necesar să devină o obișnuința. De fapt, chiar este. Ne vindem imaginea (gratuit) pe social media, pentru like-uri. Ne “vindem” statutul și experiența profesională de fiecare dată când facem cunoștință cu cineva și spunem cu ce ne ocupăm. Suntem mult mai obișnuiți să vindem, decât credem. Este nevoie doar de o structură a procesului și dorința de a exersa cu clienți.

Teama de vorbit în public, față în față cu teama de regret

A ne afla în fața clienților înseamnă să dobândim, în scurt timp, mai multă vizibilitate. Întâlnirile de afaceri, cele de network-ing, evenimentele specifice industriei și, mai ales, social media vor face ca reflectoarele să fie mai mult pe antreprenor. Teama de a fi în centrul atenției nu se referă doar la vorbitul pe o scenă. Și a fi în fața clienților la tejgheaua magazinului propriu poate fi o provocare, pentru cei obișnuiți cu pseudo-anonimatul vieții de angajat.

Studiile arată că 76% din populație se teme de vorbitul în public, de prezentări online sau de facilitatea unei întâlniri. Forbes Magazine susține că vorbitul în public este frica numărul unul, moartea fiind a doua. Se pare că nu vorbitul în sine este frica, ci posibilele efecte ale acestuia, ca de exemplu riscul de a uita cuvintele, de a fi judecați, de a părea nesiguri, frica de a vorbi în mod spontan în fața unui public, oricât de mare sau de mic.

Motivele de a deveni antreprenor sunt multe și diverse, iar teama de a nu acționa și a regreta poate genera destulă motivație pentru schimbare. Teama de regret poate deschide uși către oportunități, către stilul de viață mult visat, așa cum poate închide aceste uși, când haina de antreprenor va părea greu de dus. Fiecare dintre aceste frici poate fi îmblânzită cu răbdare, curaj și înțelegerea faptului că doar noi deținem etalonul succesului personal.

Alecsandra Ecard este antreprenor, mentor pentru antreprenori la inceput de drum. Are o experienta consistenta in programe educationale de antreprenoriat, intraprenoriat si angajabilitate, precum si in consilierea de cariera si dezvoltare personala.

