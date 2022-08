Alarmă pentru salvarea gigantului adormit: Catastrofa va lovi tot globul VIDEO

O echipă de experți condusă de Universitățile din Durham, Marea Britanie și Națională din Australia, ce a publicat un studiu în prestigioasa revistă Nature, trage un semnal de alarmă major pentru a salva Antarctica de un fenomen, care o lovește cu putere, în ultima vreme. Cercetătorii avertizează că toate țările din lume trebuie să-și îndeplinească obiectivele climatice din Acordul de la Paris, deoarece în caz contrar calota de gheață din Antarctica de Est se va topi și va produce o catastrofă globală.

Apelul este făcut de o echipă internațională de oameni de știință, care a examinat cât de mult ar putea crește nivelul mării, dacă schimbările climatice ar topi calota de gheață din Antarctica de Est, care a fost numită gigantul adormit din motive întemeiate, potrivit The Leader.

Această calotă de gheață a fost considerată mult timp, mai puțin vulnerabilă la încălzirea oceanelor, deoarece ea se situează pe un teren mai înalt. Dar acum, alarma a sunat și experții spun că gigantul de gheață adormit din Antarctica de Est nu mai este atât de stabil și protejat, așa cum se credea.

Se pare că unele părți ale stratului de rocă de sub calota de gheață sunt foarte adânci și stau mult sub nivelul mării. O parte a ghețarului Denman, de exemplu, se află pe un sol care se află la 3,5 kilometri sub nivelul mării.

”De aceea, calota gigantică din Antarctica de Vest este atât de vulnerabilă și se schimbă deja cu rapiditate și contribuie la creșterea nivelului mării. Pe măsură ce calota de gheață din Antarctica de Est începe și ea să se topească și să se retragă, se creează o situație în care o tot mai mare cantitate a calotei este în contact cu apele oceanice.

Știm că există unele din aceste zone și în Antarctica de Est, așa că ele s-ar putea destabiliza”, a spus profesorul Nerilie Abram de la Universitatea Națională din Australia.

Dacă încălzirea globală este menținută cu mult sub nivelul de creștere de 2 grade Celsius, obiectivul principal al Acordului climatic de la Paris, atunci ridicarea nivelului mării global va fi de doar jumătate de metru până în anul 2500.

Dar dacă țintele nu vor fi atinse, ”iar temperaturile globale cresc peste 2 grade Celsius până în 2100, susținând emisiile mari de gaze cu efect de seră, atunci doar topirea calotei de gheață din Antarctica de Est va contribui la creșterea nivelului mării cu până la 3 metri până în anul 2300 și cu 5 metri până în 2500”, au explicat experții în studiul lor, ceea ce ar însemna o catastrofă globală.