Surpriză de proporții la Wimbledon. A doua favorită a fost eliminată cu un scor nimicitor

Ziua de miercuri la Wimbledon 2022 a consemnat o surpriză de proporții pe tabloul feminin, estonianca Anett Kontaveit (locul 3 WTA și cap de serie 2) fiind eliminată în turul secund al competiției cu un scor categoric.

Anett Kontaveit a fost spulberată de tenismena Jule Niemeier din Germania (97 WTA) într-o oră de joc, cu un nimicitor 6-4, 6-0.

Niemeier va juca în turul trei cu învingătoarea duelului ucrainean dintre Anhelina Kalinina și Lesia Tsurenko.

