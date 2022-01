"Mi-ați luat patru ani din viață!" Ania Monica Caill, devastată după ce i-a fost refuzată prezența la JO

Federaţia Română de Schi Biatlon a refuzat un loc la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing (4-20 februarie), obţinut la schi alpin de sportiva Ania Caill, a anunţat aceasta, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

"Federaţia Română de Schi Biatlon împreună cu Comitetul Olimpic Sportiv Român au refuzat locul suplimentar. Aceasta decizie este o mare lipsă de respect faţă de valorile sportive şi olimpice, faţă de sportivi, faţă de culorile ţării. Să nu duci la Olimpiadă pe cei mai buni şi să privezi Lotul Olimpic de încă un sportiv calificat este inadmisibil. Cu decizia asta au renunţat inclusiv la o bursă olimpică suplimentară pentru Olimpiada din Milano 2026", a anunţat Caill.

"Locul suplimentar adus României a fost după 4 ani de muncă şi sacrificii enorme. Asta este dovada clară a rezultatelor mele care m-au urcat în clasamentul mondial. Asta este replica cea mai bună la spusele avansate de Puiu Gaspar. Da, am progresat enorm de 10 ani încoace, şi da rezultatele mele la probele de viteză sunt de admirat şi ironia este ca s-ar fi putut profita de asta", a subliniat schioarea, aflată în conflict cu conducerea Federaţiei de profil.

Ania Caill s-a declarat dezamăgită şi de preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, în care a avut încredere şi afirmă că va regreta toată viaţa acest lucru: "Despre COSR, nu am cuvinte să îmi exprim extrema dezamăgire pe care o simt. În special către domnul Covaliu. Mi-aţi promis acum 4 ani că totul va fi bine şi ca voi fi în programul samurai organizat pentru Beijing. Greşeala mea a fost că am avut încredere în dvs, o greşeală pe care o voi regreta toată viaţa mea. V-am crezut şi mi-aţi luat patru ani din viaţă, patru ani în care am suferit zi de zi din cauza unui sistem defect care nu ajuta sportivii, patru ani în care a trebuit să mă zbat la fiecare obstacol aruncat pe drumul meu de către propria mea ţară... Sunt dezgustată să văd că răutatea şi incompetenţa învinge în România. Cei care au contribuit direct sau indirect la aşa sistem, sunteţi absolut toţi nişte complici. Oameni buni, vă rog să vă treziţi, să vă zbateţi pentru valorile voastre. Suntem în 2022, avem voie să credem, să vorbim, să ne zbatem pentru un viitor mai bun, mai frumos, mai sănătos".

Ania Caill anunţase marţi că a obţinut un loc pentru România la JO 2022, la schi alpin, în urma clasamentului său mondial. "Acum oare ce o să se întâmple? O să trimită pe altcineva pe locul deschis de mine? O să refuze locul suplimentar pentru delegaţia României? Sau o să mă trimită pe mine complet pe merit, datorită muncii şi rezultatelor mele?", s-a întrebat retoric Caill, în mesajul său.

Săptămâna trecută, Comitetul Director al Federaţiei Române de Schi Biatlon a anunţat, într-un comunicat, că îşi menţine decizia de a nu o selecţiona pe schioarea Ania Caill pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing (4-20 februarie).

FRSB a precizat atunci că "participarea sportivilor de performanţă la competiţiile majore de obiectiv, printre care şi Jocurile Olimpice de iarnă, se face urmare a respectării unui traseu de pregătire şi de competiţii asumat în planurile de pregătire aprobate de Comitetul Director, în concordanţă cu obiectivele şi cu strategia stabilite în Adunările Generale. Obţinerea calificării conform baremurilor stabilite de federaţiile internaţionale nu reprezintă un criteriu exclusiv, mai importantă fiind încadrarea în criteriile de eligibilitate şi respectarea statutului, a normelor, a regulamentelor şi a codului etic".

"Faptul că sportiva Ania Caill nu a fost inclusă în lotul olimpic se datorează exclusiv trendului descendent, cel mult staţionar, al rezultatelor obţinute la competiţiile importante. Urmare unei intervenţii neinstituţionale regretabile, Ania Caill a participat anul trecut la Campionatele Mondiale, unde s-a clasat ultima la o probă, iar la alta nu a participat, deşi, în cadrul presiunilor făcute, afirma că neparticiparea sa răpeşte şansa României la o medalie! Rezultatele ultimelor sezoane la competiţiile importante arată că sportiva Ania Caill nu are nicio perspectivă de creştere a performanţei, iar faptul că, în România, este singura sportivă legitimată care abordează probele de coborâre nu poate echivala cu autoproclamatul titlu de 'cea mai bună schioare a României'. Pentru că participarea la Jocurile Olimpice presupune un efort financiar din bani publici, considerăm iresponsabilă includerea în lot a unei sportive ale cărei evoluţii submediocre sunt certe, ba mai mult, certificate de rezultatele foarte slabe din ultimele sezoane. FRSB este responsabilă pentru participarea la competiţiile majore de obiectiv (campionate mondiale, europene şi Jocuri Olimpice), şi nu se poate transforma în agenţie de turism a unor sportivi care nu îşi propun obiective de performanţă, ci doar bifarea unor concursuri", se mai arăta în comunicatul federaţiei.

Ania Monica Germaine Caill (26 de ani), sportivă născută în Franţa care reprezintă România, s-a arătat nemulţumită în mai multe rânduri de faptul că Federaţia Română de Schi Biatlon a decis să o trimită în locul ei la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing pe Maria Constantin, sportivă aflată pe locul 1.700 în clasamentul mondial.

Ania Caill a reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang din 2018 unde a obţinut locul 28 în proba de coborâre şi locul 36 la slalom super-uriaş.

La JO 2022, România va fi reprezentată de doi sportivi la schi alpin, Maria Constantin (slalom, slalom uriaş - feminin) şi Alexandru Ştefănescu (slalom, slalom uriaş - masculin). Delegaţia României pentru JO de la Beijing numără 22 de sportivi (8 la feminin, 14 la masculin), la şapte discipline sportive - sanie, bob, schi alpin, schi fond, sărituri cu schiurile, biatlon şi patinaj viteză.

Sursa: Agerpres