Perlele lui Tata Puiu: cum l-a "botezat" pe Cicâldău

România a pierdut cu 2-1 meciul amical cu Slovenia de la Cluj-Napoca, după două reprize total opuse.

În direct la ProArena, Anghel Iordănescu, tatăl selecționerului României, a precizat: "Nu cred că este importantă impresia lăsată mie, ci impresia pe care a lăsat-o mediei, suporterilor, în general impresia pe care a lăsat-o după un meci amical. Dacă mă întrebați strict personal, eu v-aș spune că au fost două reprize distincte.

În prima repriză oaspeții au dominat, au marcat două goluri, dintre care unul dintr-o greșeală în defensiva noastră și celălalt gol pe o nesincronizare între apărătorii noștri, dar în orice caz au dominat și controlat jocul. Orice aș declara, se va spune că sunt subiectiv. Echipa a arătat mai bine în repriza a doua, a fost ocazia lui Pușcaș, a lui Ciocâldău", a declarat Iordănescu senior, referindu-se la Cicâldău.

Edward Iordănescu, selecţionerul naţionalei României, a declarat după înfrâgerea suferită joi în faţa Sloveniei că naţionala tricoloră a demonstrat că are un viitor.

”Rezultatul nu a fost unul pozitiv, dar testul a fost foarte bun. Nu-i uşor să debutezi atâţia jucători cu o echipă atât de bună.

În repriza întâi am fost timoraţi, fără chimie de joc. Au fost pe teren două echipe: una cu relaţii coerente şi una care se căuta, care îşi căuta chimia. Cu toate astea am avut o bară în acestă primă repriză. În repriza a doua cu toţii am văzut altceva, alt curaj, altă stare de spirit, altă încredere. Am marcat un gol şi puteam să facem un egal. Am convingerea că dacă marcam până în minutul 80, puteam să şi câştigăm.

Am pus accent pe foarte mulţi jucători tineri şi ne-am asumat asta. Acum vom analiza şi ne vom uita un pic la starea jucătorilor. Mergem în Moldova şi căutăm un rezultat pozitiv. Lupta mare începe în martie. Eu cred că naţionala Românei a arătat că există un viitor, ne trebuie mai multă încredere”, a declarat Edward Iordănescu.