Simona Halep a scăpat de o rivală la US Open.Tenismena a anunțat că este însărcinată

Una dintre cele importante tenismene din lume, Angelique Kerber nu va juca la US Open.

Jucătoarea din Germania a anunțat pe rețelele de socializare că este însărcinată și nu va putea evolua la turneul american.

La 34 de ani, Kerber are 13 victorii în 2022 și a câștigat US Open în 2016.

Nemțoaica va continua însă în tenis după ce va deveni mamă.

"Chiar voiam să joc la US Open în acest an, dar am decis, în cele din urmă, că doi versus unu nu e o competiție corectă. În următoarele luni, voi lua o pauză din a călători ca jucătoare de tenis, dar cred că e adusă de cel mai bun motiv posibil.

Îmi va fi dor de voi toți. New York a reprezentat un punct de cotitură în cariera mea, iar anul acesta nu va face excepție. Mi-am reînceput cariera acolo în 2011, iar în 2016 am devenit numărul unu în lume.

US Open ocupă un loc special în inima mea și mi-aș fi dorit să vă pot spune La revedere pe teren înainte de a lipsi pentru o perioadă din circuit.

Să fiu sportivă de performanță înseamnă totul pentru mine. Să fiu sinceră, am emoții și sunt încântată, în același timp. Vă mulțumesc pentru sprijinul continuu, înseamnă totul pentru mine", a scris Angelique Kerber pe Twitter.

I really wanted to play the @usopen but eventually I decided that two against one just isn‘t a fair competition 👼🫶🏻🍼❤️ pic.twitter.com/Y6rRYOIUDR— Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) August 24, 2022