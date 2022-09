Angela Gheorghiu, fericită în brațele iubitului mai tânăr cu 22 de ani: "Mi-a arătat ce înseamnă iubirea adevărată"

Soprana Angela Gheorghiu, care va împlini 57 de ani pe 7 septembrie, a avut recent și un alt moment aniversar.

Ea a sărbătorit împreună cu iubitul ei, Mihai Ciortea, care e cu 22 de ani mai tânăr, cu ocazia împlinirii a nouă ani de relație.

"Sărbătorim astăzi, la Viena, cea de-a 9-a aniversare! Mulțumesc, Mihai, pentru că mi-ai arătat ce înseamnă iubirea adevărată. Tu ești și vei fi mereu totul pentru mine!", a scris Angela Gheorghiu pe Instagram.

Angela Gheorghiu a fost măritată de două ori (cu Andrei Gheorghiu, fiul violonistului și profesorului Ştefan Gheorghiu și cu tenorul Roberto Alagna), dar în 2013 l-a cunoscut pe Mihai Ciortea, medic stomatolog, iar cei doi au rămas împreună.

„Pe Mihai l-am cunoscut la Royal Opera House în momentul cel mai trist al vieţii mele private, după mari dezamăgiri. El era un admirator de-al meu de o viaţă, şi un mare iubitor al muzicii clasice şi al teatrului. De un an îl vedeam împreună cu fratele lui geamăn şi cu părinţii lor după diferite spectacole prin Europa şi America. Admiratori înfocaţi, de mare clasă! Desigur, nu a fost uşor să acceptăm că eu şi Mihai că s-ar putea naşte o adevărată iubire între noi. Am înţeles amândoi ca doar o dragoste mare, onestă şi statornică ne poate face să trăim cu adevărat frumos. Şi asta este ceea ce simţim unul pentru celălalt. Mihai este un bărbat frumos sub toate aspectele, parcă nici n-ar fi real. Un adevărat gentelman, cu un temperament, o cultură şi educaţie cum nu speram să mai găsesc vreodată. Este un tip de bărbat pe cale de dispariţie, cum îl tachinez uneori, e îngerul meu pe pământ. Familiile şi prietenii noştrii ne adoră împreună şi suntem intr-o armonie perfectă, un vis pe care îl trăiesc, în sfârşit, aievea”, a povestit Angela Ghgeorghiu într-un itnerviu pentru Elle.