Cum justifică ministrul Apărării acuzațiile privind doctoratul plagiat: ”Eu scriu încet. L-am rugat pe directorul muzeului să mă ajute”

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a declarat joi, 17 noiembrie, că l-a rugat pe directorul Muzeului Vrancea să îl ajute cu „tehnoredactarea” lucrării de doctorat, pentru că el nu are „acesta abilitate”.

„Eu scriu destul de încet”, a declarat Angel Tîlvăr la Digi24, care spune însă că lucrarea a fost făcută de el, că nu le cunoaște pe persoanele care îl reclamă că au scris-o în locul său și că anchetele Parchetului au concluzionat că fapta nu există.

Ads

Întrebat dacă el a scris lucrarea la calculator, Angel Tîlvăr a spus că nu.

„Nu am tehnoredactat-o eu, pentru că nu am această abilitate. L-am rugat pe Horia Dumitrescu (fostul director al Instituției), dar necerându-i să apeleze la cineva, am făcut-o pe baza relației personale cu el și îmi pare rău că are de suferit un om a cărui reputație este impecabilă și a cărui cariera academică e demnă de toată lauda.”

Eu scriu destul de încet. E vorba de o lucrare de 300 de pagini, când au fost situații în care a trebuit să prezint profesorului îndrumător lucruri mai mici ca dimensiune am făcut acest lucru. Am avut tot interesul din lume să fiu cât se poate de riguros știind că politicienii se bucură de o atenție specială”, a declarat ministrul Apărării.

Angel Tîlvăr a mai spus și că a primit ajutor în privința documentării.

”Eu însumi (n.r. - a făcut cercetările), sau colegi profesori de istorie. Profesorul Sîrbu, care mi-a spus și să aprofundez. Am discutat inclusiv cu Horia Dumitrescu posibilitatea de a extinde într-o lucrare de doctorat ceea ce mă interesa pe mine la acel moment. Au fost și alții în arhive care mi-au oferit materiale pe care fie le-am folosit, fie nu l-am folosit. Horia mi-a spus că are posibilitatea să îmi arate niște chestii care s-ar putea să mă ajute, atâta tot. Dar, repet, nici pe domnul Iliescu, nici pe doamna Aurora nu îi cunosc personal, nu le-am cerut nimic, nu am interacționat cu ei”, a mai spus acesta.