Angajatul care își ia o săptămână de vacanță în fiecare lună fără să-i spună șefului: ”Dacă ceri permisiunea, cineva ar putea spune nu”

Un bărbat de 38 de ani care lucrează în industria editorială a mărturisit că își concediu de cel puțin o săptămână în fiecare lună fără să-i spună angajatorului său, într-o discuție cu jurnaliștii de la businessinsider, sub protecția anonimatului, pentru a-și proteja cariera.

Ads

Acesta a relatat că din mai 2021, își aduc laptopul cu el, găsește un fundal neutru și sună de oriunde se află, fie că este vorba de Islanda, Portugalia sau Columbia.

Mi-am dat seama anul trecut că pot călători în timp ce lucrez

"După ce m-am vaccinat în primăvara lui 2021, am știut că trebuie să călătoresc. Pandemia a fost dificilă pentru mine, ca și pentru toată lumea. Am încheiat o relație cu persoana cu care credeam că mă voi căsători și m-am trezit privind în jur și mă gândesc că am nevoie de o schimbare.

Odată ce oamenii au început să se vaccineze și granițele au început să se deschidă din nou, am făcut prima dintre multe călătorii, la Reykjavik, Islanda. După ce am mers în Islanda și am văzut că se poate lucra dintr-o altă țară fără ca cineva de la locul meu de muncă să știe, am continuat să o fac."

În fiecare lună, lucrez aproximativ o săptămână de undeva din întreaga lume

"Am fost în Guatemala și Costa Rica și Spania și Yellowstone și Maroc și Norvegia. La locul meu de muncă, trebuie să fim la birou doar o zi pe săptămână, așa că de obicei merg la birou în acea zi, plec cu avionul în acea noapte și mă întorc săptămâna următoare la timp pentru a mă întoarce la birou. Și nimeni nu este mai înțelept!

Ads

Obișnuiam să călătoresc doar o dată sau de două ori pe an pentru că eram atât de constrâns de zilele mele limitate de vacanță. Dar acum, am găsit o modalitate de a-mi face dragostea pentru călătorii și munca mea să funcționeze împreună. Știu că nu ar trebui să călătoresc în jurul lumii fără să-i spun șefului meu, dar simt că pandemia mi-a schimbat prioritățile.

După ce am văzut cât de mult s-a schimbat lumea și cât de fragilă este viața cu adevărat, am știut că trebuie să încep să o trăiesc pe a mea așa cum vreau.

Mama spune mereu: „În viață, fie ai timp, fie ai bani”. De obicei, am descoperit că este adevărat – până acum, când se pare că am găsit o modalitate de a le avea pe amândouă.

Ads

În plus, industria editorială își plătește în mod infam angajații, așa că simt că îmi sunt dator."

"Uneori mă întreb ce s-ar putea întâmpla dacă un avion se prăbușește și nimeni de la serviciu nu știe unde sunt"

"Luna trecută, am fost într-un zbor foarte scurt spre Nantucket. Am programat zborul să fie în pauza de masă și am lucrat la aeroport până la îmbarcare. Când eram în zbor, au fost câteva probleme cu avionul. A trebuit să încercuim aeroportul de câteva ori înainte de a ateriza.

Îmi amintesc că m-am gândit: „Vă rog să nu lăsați acest avion să se prăbușească, pentru că atunci șeful meu va afla că de fapt nu lucram de acasă”. Știu că aș fi murit în cazul unui accident de avion, așa că de fapt nu ar conta, dar mă gândeam doar la felul în care toată lumea de la serviciu ar crede că tocmai am dispărut. Apoi, în cele din urmă, ar afla că am fost ucis într-un accident de avion și ar fi de genul: „Dar de ce era în avion în pauza de masă?”

Ads

Odată, într-un zbor transatlantic, îmi amintesc că m-am gândit că dacă avionul s-ar prăbuși și aș muri undeva deasupra oceanului, nu aș fi în stare să explic ce făceam. Din fericire, nici una dintre aceste situații nu s-a întâmplat vreodată."

Motto-ul meu este: Dacă ceri permisiunea, cineva ar putea spune nu.

Dar dacă nu întrebi, este un fel ca nici un rău, nicio greșeală. Dacă cineva ar afla vreodată că călătoresc în timp ce lucrez, m-aș comporta ca și cum ar fi un caz izolat. Și apoi aș continua să o fac.", a concluzionat acesta.