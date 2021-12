Un angajat al Kaufland, condamnat la închisoare cu executare pentru agresarea sexuală a unei colege: „Toate femeile îmi cedează. Vei ceda și tu!”

Un bărbat de 56 de ani, la data faptelor șef serviciu aprovizionare la Kaufland, a fost condamnat în primă instanță la trei ani și trei luni de închisoare cu executare pentru agresarea sexuală și hărțuirea unei colege. Bărbatul a fost trimis în judecată la plângerea unei colege de serviciu. Sentința nu este definitivă.

Judecătoria Turda a pronunțat în 2 decembrie 2021 o primă sentință într-un dosar de agresiune sexuală și hărțuire în care a fost trimis în judecată Emil B., șef serviciu aprovizionare la magazinul Kaufland din Turda. Dosarul penal pe numele bărbatului de 56 de ani a fost deschis în septembrie 2018 după ce o colegă de serviciu, angajată ca lucrător comercial, a depus plângere penală în care a arătat că a fost agresată sexual după ce, timp de mai multe luni a fost hărțuită sexual.

Ads

„Ce te-aș face o dată!”

Potrivit procurorilor, femeia a început să fie hățuită în luna martie a anului 2018. Până în luna iunie, Emil B. îi făcea avansuri colegei sale spunându-i cuvinte de genul: „ce bună de…..ești”, „ce ți-aș face dacă te-aș prinde, că toate femeile îmi cedează și în câteva luni îmi vei ceda și tu", „ce te-aș face o dată”.

„Inculpatul nu s-a rezumat la aceste afirmații, ci începând din luna iunie 2018 și până în luna septembrie 2018 i-a cerut favoruri de natură sexuală persoanei vătămate, în mod direct și indirect, în mai multe rânduri: i-a cerut să-l lase să o mângâie folosind de multe ori cuvinte cu conotație sexuală care i-au creat persoanei vătămate certitudinea că inculpatul dorește să aibă relații sexuale cu ea. Inculpatul a trecut la scurt timp la următoarea etapă – a atins-o pe persoana vătămată în zona fundului, atunci când aceasta trecea pe lângă el și i-a creat impresia persoanei vătămate că nu îi va muta marfa dacă nu va da curs solicitărilor sale”, se mai arată în rechizitoriu.

Ads

Agresată sub ochii unui coleg care a refuzat să intervină

Rechizitoriul mai scoate la iveală că, după hărțuirea la care a fost supusă, victima i s-a plâns soțului său de comportamentul colegului, dar și managerului de magazin, depunând o cerere prin care a cerut să îi fie schimbat programul de lucru astfel încât să nu se mai intersecteze cu cel care o hărțuiește.

Avansurile făcute femeii au atins, însă, apogeul în 23 septembrie 2018, când femeia a fost agresată sexual în biroul colegului care a hărțuit-o până atunci. „Persoana vătămată se afla la serviciu și, întrucât trebuia să lipească etichete cu prețuri unor anumite produse, s-a deplasat în zona recepție marfă, cu intenția de a lua un pistol pentru lipit prețuri.

A ajuns în zona de recepție marfă la ora 09:42:24, l-a întrebat pe inculpat unde ar putea găsi un pistol pentru lipit prețuri, iar acesta a direcționat-o către biroul său, spunându-i că pistolul se află într-un sertar din partea de jos”, susțin procurorii.

Ajunsă în birou, femeia l-a găsit acolo pe un alt coleg. „La scurt timp inculpatul a intrat în birou după persoana vătămată, s-a dus în spatele persoanei vătămate, a prins-o cu mâna stângă de păr, în zona cefei, a aplecat-o cu forța pe birou și a prins-o cu mâna dreaptă de fund. Fiind în această poziție, inculpatul i-a spus persoanei vătămate „ce … ți-aș trage, ce bună ești" și a continuat să o țină pe persoana vătămată cu forța aplecată pe birou, strângând-o în același timp de fund”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Ads

În tot acest timp, femeia i-a cerut colegului aflat în birou să intervină, dar „acesta a spus că el nu se bagă, motiv pentru care persoana vătămată, pentru a scăpa de acțiunea agresivă a inculpatului, a ripostat și și-a introdus unghiile de la mână în piciorul acestuia”.

„Datorită acțiunii de autoapărare a persoanei vătămate inculpatul a eliberat-o pe persoana vătămată. Inculpatul i-a spus persoanei vătămate că o să o prindă până la urmă, că își va băga … între sânii ei, persoana vătămată ieșind la ora 09:42:57 din biroul inculpatului cu lacrimi în ochi”, mai spun procurorii.

„Așa e firea lui, are glume în program cu toate femeile”

Mai multe angajate ale Kaufland au confirmat că bărbatul acuzat de hărțuire și agresiune sexuală obișnuiește să se adreseze folosind expresii cu conotație sexuală. Una dintre martore a spus că l-au auzit pe bărbat spunându-i victimei că „e bună”. Altele au spus că victima li s-a plâns de comportamentul colegului lor. La rândul său, martorul-cheie din dosar, cel care a fost martor și al agresiunii sexuale a confirmat într-o primă fază că „știe că au mai fost și alte colege care s-au plâns de comportamentul inculpatului și crede că ”așa e firea lui, are glume în program cu toate femeile”. Ulterior și-a schimbat declarația, declarând că „astea sunt problemele lor, eu nu mă bag”.

Ads

„Faptul că atitudinea inculpatului este una tolerată de colegii săi nu conduce la concluzia că inculpatul nu se face vinovat de săvârșirea infracțiunii de hărțuire sexuală în ceea ce o privește pe persoana vătămată. Are relevanță percepția victimei – persoana vătămată să se fi simțit intimidată sau pusă într-o situație umilitoare ca urmare a acțiunilor inculpatului de pretindere a favorurilor de natură sexuală”, arată judecătorul în sentința de condamnare a bărbatului.

„Se mai fac glume, dar fără a depăși o limită”

Bărbatul trimis în judecată s-a apărat susținând că „la serviciu se mai fac glume cu tentă sexuală și mai râdem și ocazional, i se mai spune câte unei femei că este frumoasă și că arată bine, dar fără a depăși o limită”. Bărbatul a spus că a glumit în acest fel și cu colega sa, „dar nu glume de prost gust”.

În privința agresiunii sexuale din biroul său, Emil B. a venit cu o altă variantă. Bărbatul a recunoscut că s-a aflat în același birou cu persoana vătămată în dimineața zilei de 23.09.2018, atunci când persoana vătămată căuta pistolul de lipit prețuri. Recunoaște că a atins-o pe victimă pe cap, în partea din spate, dar a făcut acest lucru pentru a o ajuta pe să găsească pistolul de lipit etichete.

Ads

„La un moment dat am văzut sub birou o cutie și i-am zis să se uite și acolo, iar când era aplecată am pus mâna pe capul ei în partea din spate și am apăsat-o cu intenția de a o face să se uite mai de jos, să vadă mai bine, moment în care m-am înțepat în agrafa pe care o avea în păr și am zis „….soarele tău” fiind supărat că m-am înțepat”.

„Apărarea inculpatului nu poate fi primită, din moment ce inculpatul nu justifică nevoia de a o atinge pe persoana vătămată și de a o împinge cu forța peste birou, așa cum susține, doar pentru a o ajuta să găsească pistolul. Dacă inculpatul ar fi adoptat un comportament normal, atunci i-ar fi arătat exact locul în care se afla pistolul, ori l-ar fi luat el din locul respectiv și i l-ar fi înmânat persoanei vătămate, nefiind necesară interacțiunea fizică detaliată de inculpat”, a mai arătat judecătorul care a decis condamnarea bărbatului la trei ani și trei luni de închisoare cu executare.

Judecătoria Turda a mai decis, odată cu condamnarea angajatului Kaufland, că „nu se impune și interzicerea dreptului de a ocupa funcția deținută de inculpat în cadrul societății la care lucrează”. „Chiar dacă infracțiunile au fost săvârșite în timp ce inculpatul se afla la serviciu, instanța constată că inculpatul nu s-a folosit de funcția pe care o avea la locul de muncă, ci infracțiunile au fost săvârșite în contextul în care inculpatul era coleg de serviciu cu persoana vătămată. Interdicția inculpatului de a se apropia de persoana vătămată este suficientă pentru a se asigura protecția victimei”, a mai subliniat judecătorul.

Ads

Sentința poate fi atacată cu apel.