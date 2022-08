Ștefan Iurea, angajat al Centrului de Servicii Sociale pentru Copii Târgu Frumos a fost dat afară după 30 de ani de muncă, pentru că a vorbit despre mai multe nereguli din interiorul instituției conduse de directoarea Gabriela Baltag.

Supraveghetor în acel centru, Ștefan Iurea fost anunțat că are deja contractul de muncă desfăcut, din cauza mai multor abateri disciplinare și a comisiilor de evaluare trimise de la DGASPC la centru.

„Am primit o informație cum că marți (2 august 2022 – n.r.) mă așteaptă demisa. M-a sunat cineva, din sursă sigură, și mi-a spus că va veni cineva de la Iași, de la DGASPC, să mă dea afară. Vine special ca să îmi semnez eu demisia. Vor să mă dea afară, pentru că am spus lucruri din interior și că am avut curajul să spun adevărul despre ce se întâmplă și, mai ales, că am vorbit despre directoare. Vă rog să mă ajutați, nu e normal ce se întâmplă. Directoarea a plecat în concediu, ca să nu fie de față când o să mă dea afară”, a declarat Ștefan Iurea, angajat al Centrului de Servicii Sociale pentru Copii Târgu Frumos.

„Nu este adevărat că i se desface contractul de muncă din cauza faptului că a oferit informații în presă. El v-a scris dumneavoastră după ce i-a fost declanșată cercetarea disciplinară, deci nu are legătură cu presa. Era cercetat încă de înainte să apară în presă, pentru că nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu și făcea abuzuri. Deci nu are nicio legătură ce v-a raportat dumnealui și cu raportul comisiei disciplinare. Pentru dumneavoastră și pentru dumnealui, eu cred că dumnealui a primit decizia, iar, în urma raportului, domnului Iurea i s-a desfăcut contractul de muncă”, a declarat Ion Florin, directorul DGASPC Iași.

Amintim că în urmă cu câteva săptămâni, Ștefan Iurea, angajat care lucrează de 30 de ani la Centrului de Servicii Sociale pentru Copii Târgu Frumos, a dezvăluit pentru reporterii Bună Ziua Iași mai multe nereguli din interiorul instituției. Acesta nu este singurul care are ceva de spus, însă colegii săi nu au același curaj, tocmai pentru a nu risca să își piardă locul de muncă, așa cum se întâmplă acum cu Ștefan Iurea.

„Situația a degenerat foarte mult. Eu lucrez aici de aproape 30 de ani, dar acum abuzurile directoarei au ajuns la cote maxime. Eu vorbesc în cazul meu, dar toți colegii mei sunt disperați de ceea ce se întâmplă. Ne umilește și, dacă nu îi oferim atenții, avem de tras. Pentru a-mi da dreptul la concediu a trebuit să contribui bine. Eu am în grijă 30 de copii, toți cu fapte penale, iar, într-un astfel de centru, sistemul de securizare este praf. S-a întâmplat, într-o seară, ca 4 băieți să sară pe geam, când eu eram în celălalt capăt al palierului, și să spargă o mașină din care au furat o sumă mică de bani și un parfum, iar, a doua zi, păgubitul a venit la centru. Directoarea m-a chemat în birou să mă pună să-i plătesc păgubitului 800 de lei, pentru ca acest caz să nu ajungă la Poliție. Așa ceva nu este normal, să intervină Poliția, iar eu răspund pentru partea mea de vină. Când o deranjezi pe ea cu ceva, îți pune comisia de disciplină pe cap, că așa vrea ea”, povestea atunci Ștefan Iurea, angajat al Centrului de Servicii Sociale pentru Copii Târgu Frumos.