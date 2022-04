A plecat Țiriac, a început scandalul: discuții aprinse pe Twitter între jucători

Mutua Madrid Open a trecut de sub conducerea lui Ion Țiriac în mâinile companiei americane IMG.

Prima modificare vizibilă s-a resimțit la anunțarea jucătorilor care au primit wild-card. Dacă în trecut erau favorizați jucătorii spanioli și cei români, acum aceștia au fost ignorați.

Spaniolii, în frunte cu Fernando Verdasco, s-au supărat că la turneul de acasă doar un jucător iberic a primit wild-card pentru tabloul principal.

"Am observat cu surprindere și chiar cu multă frustrare că tenismenii spanioli n-au primit susținere la cel mai mare eveniment de tenis din Spania. Dacă ne uităm la orice alt turneu din aceeași categorie, sprijinul pentru jucătorii de tenis locali este imens. Sunt foarte trist!

Criteriile folosite de compania care promovează turneul și de noii patroni sunt nerezonabile. Am simțit că este important să vă transmitem cât de triști am fost la vederea invitațiilor pentru tabloul principal și când am realizat că nu putem juca în propria noastră țară", a scris Verdasco pe rețelele sociale.

Andy Murray, unul dintre jucătorii care au primit un wild-card, i-a răspuns pe Twitter.

"Aș fi mai mult decât fericit să joc calificări. Probabil că voi juca în calificări la Roma. Dacă un turneu mă invită să joc pe tabloul principal, sugerezi că ar trebui să refuz și să joc în calificări?", i-a scris scoțianul.

Verdasco i-a răspuns că nu la el se referea, Murray fiind îndreptățit să joace pe tabloul principal.

PS. I would have been more than happy to have the chance to play qualifying too! https://t.co/3LnTR7zqyU— Fernando Verdasco (@FerVerdasco) April 22, 2022