Nu și-a mai putut stăpâni lacrimile! Ce jucător a plâns după meciul din sferturile de finală de la US Open

Jucătorul rus Andrey Rublev a izbucnit în plâns după meciul pierdut cu Frances Tiafoe în sferturile de finală ale US Open.

A fost o victorie în tresi seturi pentru Frances Tiafoe, care s-a impus cu 7-6, 7-6, 6-4.

Tiafoe va juca în semifinale cu învingătorul din partida Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, iar în prima semifinală se întâlnesc Karen Khachanov și Casper Ruud.

Înfrângerea cu Tiafoe a fost dureroasă pentru rusul Andrey Rublev, care spera că va câștiga primul titlu de Grand Slam al carierei.

Rublev nu și-a mai putut stăpâni lacrimile la finalul partidei.

It's been an incredibly challenging year for him on/off court - remember when he signed the camera lens with 'No war please' in Dubai in February - and I reckon he needs to just call it a season

Mental health matters pic.twitter.com/KesqsL1VJQ— Bastien Fachan (@BastienFachan) September 7, 2022