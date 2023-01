Andrew Tate, mesaj ironic după ce a fost dus la spital: ”Matrix m-a atacat. Greu de ucis”

Fostul luptător britanic Andrew Tate, aflat în arestul poliției române, a avut o reacție ironică pe Twitter după ce în presă au apărut informații privind faptul că a fost nevoit să facă o vizită la spital.

Andrew Tate s-a folosit de un link al unui articol din spynews.ro, adăugând apoi următorul mesaj: „Matrix m-a atacat. Dar ei înțeleg greșit, nu poți ucide o idee. Greu de ucis”.

Tate, un cetățean britanic și fost kickboxer profesionist care a strâns 4,4 milioane de urmăritori pe Twitter, se află în prezent în arest cu fratele Tristan, în România. Aceștia au fost arestați în cadrul unei anchete în curs de desfășurare, cu acuzații de viol și trafic de persoane.

But they misunderstand, you cannot kill an idea.

Hard to Kill.https://t.co/eBRKw7mabU pic.twitter.com/NmO1VbjqCo— Andrew Tate (@Cobratate) January 8, 2023