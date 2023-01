Andrew Tate, unul dintre cei doi frați milionari britanici arestați la București pentru proxenetism, a transmis un mesaj din închisoare.

El a trimis un mail în care denunță condițiile din arest și spune că se încearcă distrugerea sa.

”Primul meu mail din închisoare.

Vă voi trimite zilnic lecțiile din închisoare, unde am ajuns pe nedrept. Ei încearcă să mă distrugă, m-au aruncat într-o celulă fără lumină.

Gândacii și alte insecte sunt singurii mei prieteni pe timpul nopții. Când gardienii mă duc și mă preiau din sala de judecată, mă comport foarte respectuos. Ei încearcă să-mi otrăvească sufletul. Vă mulțumesc că-mi sunteți alături.

Gardienii doar își fac treaba, au familii cărora trebuie să le pună mâncare pe masă. În perioadele grele, nu vă uitați manierele. Ei încearcă să-mi distrugă mintea de fier cu această închisoare nedreaptă.

Respectul meu absolut pentru toți cei care sunt lângă mine. Nu mă pot distruge. Gardienii știu că sunt nevinovat. Știu că e nedrept. Ei știu că nu-mi voi încălca hotărârea. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Tate”, este scrisoarea fostului luptător, preluată de digisport.ro.

Arestul preventiv în cazul fraţilor Andrew şi Tristan Tate, acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol a fost prelungit până în 27 februarie.

Consulul general al Ambasadei SUA la București, John Gimbel, si un reprezentant consular au fost zilele trecute în vizită la frații Tate, aflați în arestul Poliției Române.

“They are trying to break my Iron Mind with unjust imprisonment. My absolute respect for everyone around me is my act of absolute rebellion. They cannot break me. My guards know I am innocent.” pic.twitter.com/Mu9mMn5ork— Pop Crave (@PopCrave) January 24, 2023