Prima reacție a lui Andrew Tate, fost campion mondial de kick-box, din spatele gratiilor. Ce spune avocatul milionarului

Avocatul fraţilor Tate, Eugen Vidineac a precizat că aceştia „neagă cu vehemenţă săvârşirea acestor fapte reprobabile”, încearcă să îşi demonstreze nevinovăţia şi vor ajuta organele de anchetă cu tot ceea ce vor putea pentru aflarea adevărului.

Tribunalul Bucureşti a decis vineri ca Andrew Tate, fost campion mondial de kick-box, fratele său Tristan Tate, şi celelalte două persoane reţinute în dosarul de trafic de persoane şi viol să rămână arestaţi preventiv pentru 30 de zile, acceptând cererea făcută în acest sens de către procurorii DIICOT. Tot vineri, avocatul celor doi fraţi a depus o contestaţie la decizia instanţei.

„Ei nu merg pe o atitudine de recunoaştere, neagă cu vehemenţă săvârşirea acestor fapte reprobabile aduse în sarcina lor şi, bineînţeles, împreună cu noi, avocaţii apărării, încearcă să îşi demonstreze nevinovăţia şi vor ajuta organele de anchetă cu tot ce le stă la îndemână pentru aflarea adevărului în cauză”, a declarat Eugen Vidineac, avocatul fraţilor Tate.

Întrebat dacă cei doi fraţi au posibilitatea să ceară ajutor consular sau dacă au făcut, până în prezent, vreun astfel de demers, Vidineac a răspuns: „Din cunoştinţele pe care le am, nu”.

Cu toate că se află de joi în arest, pe contul de Twitter al lui Andrew Tate a apărut, în cursul zilei de sâmbătă, mesajul: „Se pare că nebunia elitei conducătoare este expusă în întreaga lume acum. Au o singură comandă: Nu vorbi, comportă-te ca o oaie”

They have one command,

Do not speak out, behave as sheep.— Andrew Tate (@Cobratate) December 31, 2022