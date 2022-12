Greta Thunberg îl ironizează pe Andrew Tate după ce a fost reținut. "Asta se întâmplă când nu îți reciclezi cutiile de pizza"

Reţinerea în România a lui Andrew Tate este tratată în tabloidele britanice ca subiect de primă importanţă, site-urile acestor publicaţii având în deschidere, vineri, materiale pe această temă, în care notează că acţiunea autorităţilor române a intervenit după o ceartă online a influencerului cu activista de mediu Greta Thunberg, în urma căreia acesta şi-ar fi dezvăluit locaţia într-un filmuleţ în care pozează cu două cutii de pizza comandate de la un brand românesc.

„The Mirror” a remarcat că activista de mediu Greta Thunberg nu a ratat ocazia de a-şi continua polemica şi a postat chiar vineri, după ce s-a aflat despre reţinerea lui Andrew Tate, un comentariu ironic: „Asta se întâmplă când nu reciclezi cutiile cu pizza”.

„Greta Thunberg îl atacă brutal a doua oară pe Andrew Tate, în timp ce apare teoria cutiei de pizza”, titrează „The Mirror”, care adaugă în subtitlu: „Greta Thunberg nu s-a abţinut şi l-a atacat din nou pe Andrew Tate, după ce fostul kickboxer a fost arestat în România în cadrul unei anchete pentru trafic de persoane”.

Andrew Tate, în vârstă de 36 de ani, şi fratele său Tristan au fost reţinuţi joi în România în cadrul unei anchete pentru trafic de persoane şi viol. „Acţiunea vine după o ceartă publică cu Thunberg, una dintre teorii sugerând acum că poliţia n-ar fi putut să identifice locul unde se află Tate, dacă nu ar fi fost aceste schimburi de replici (cu Thunberg)”, scrie „The Mirror”.

Înainte de a fi reţinut, Tate a postat un mesaj pe Twitter către Thunberg în care spunea: „Bună ziua, Greta Thunberg. Am 33 de maşini. (...) Acesta este doar începutul. Vă rog să îmi furnizaţi adresa de e-mail pentru a vă putea trimite o listă completă a colecţiei mele de maşini şi a emisiilor lor enorme”.

I have 33 cars.

My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.

My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.

This is just the start.

Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU— Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022