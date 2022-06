Filosoful și scriitorul Andrei Pleșu răspunde într-un editorial în Dilema Veche la acuzele indirecte ale Alinei Mungiu-Pippidi care i-a criticat pe autorii publicațiilor de cultură Revista 22 și Dilema Veche pe motiv că nu au reacționat la modificările la legile Securității care s-au scurs în presă.

Andrei Pleșu argumentează că eventualele modificări ale legii sunt inacceptabile, însă Alina Mungiu-Pippidi se folosește de acest subiect pentru a „certa pe mai toată lumea”, inclusiv intelectualii care scriu în Dilema Veche și Revista 22. Acesta din urmă lansează apoi o ironie către Pippidi, despre care spune că nu ar refuza o funcție importantă instituțional și că „nu degeaba amintește, în mai fiecare articol, că e mereu consultată, ca expert, de toți mai-marii lumii”. Mai departe, Pleșu o „previne” pe Pippidi că este „pîndită” de un derapaj.

„Doamna Alina Mungiu-Pippidi a scris de curînd un text îngrijorat despre eventualele modificări (inacceptabile) ale legii siguranței naționale. Are dreptate. Problema e că derapajul invocat e folosit ca prilej optim să certe pe mai toată lumea. La loc de frunte, evident, sînt intelectualii, mai ales cei care nu scriu în România Curată. Publiciștii de la 22 și Dilema veche sînt, fatalmente, pe primul loc. Andrei Cornea e periculos. Cristian Preda la fel. Dar și Baconschi, „pseudo-societatea civilă” (aici dna Mungiu-Pippidi e coleg de campanie cu dl Ion Cristoiu), publicul în general etc. Nu sînt pomenit (decît indirect), dar nu mă simt exclus. Îmi asum o mulțime de vinovății în ultimii 30 de ani și admit că stăm prost la capitolul prestației cetățenești. Pe de altă parte, mi-e greu să pricep de ce a certa pe toată lumea e o formă de „acțiune”. Contemplu, melancolic, singurătatea doamnei Mungiu. Da, intelectualii noștri nu sînt eficienți public, da, poporul e fie blazat, fie păcălit, da, ne cam lăsăm duși de val... Oameni sîntem! Intelectualii noștri au tot greșit. Și înainte de război, și după. Ce facem? Îi evacuăm? Ne supărăm pe doamna Mungiu că, înainte de ’89, n-am auzit de dînsa? Bombănim suveran de pe margine? Eu, unul, i-aș oferi doamnei profesoare o funcție pregnantă instituțional ca să ne salveze! (De altfel, mi s-a părut, în mai multe rînduri, că nu i-ar displăcea o asemenea ofertă. Și că nu degeaba amintește, în mai fiecare articol, că e mereu consultată, ca expert, de toți mai-marii lumii.) Să fiu bine înțeles: nu scuz episoadele de absenteism, de proastă orientare, de obtuzitate analitică ale unora dintre noi. Dar cred că soluțiile instituționale, eficiente pe termen lung, nu pot veni, în nici o țară, strict dinspre biblioteci. Și că a pluti catedratic deasupra celorlalți nu e nici cuviincios, nici productiv. Doamna Mungiu-Pippidi are admirabile calități. Și tocmai pentru că știu asta, îmi permit, amical, să o previn că e pîndită de un derapaj care, în germană (limba țării în care predă), se numește „Besserwisserei”. E abuzul psihologic al aceluia care are neîncetat conștiința propriei, inconturnabile, competențe: știe el (ea) mai bine ca toți ce e de știut, nu greșește, trebuie ascultat(ă) în tot și în toate. Și, din păcate, nu e ascultat(ă) și folosit(ă) de nimeni, la adevărata sa valoare. Aviz amatorilor!”, notează Andrei Pleșu în Dilema Veche.

Pippidi l-a apărat pe Ponta și l-a lăudat pe George Simion

Mai departe, în textul său, Andrei Pleșu scrie despre „subtilitățile analitice fără echivoc” ale Alinei Mungiu-Pippidi și amintește despre cum l-a apărat pe Victor Ponta atunci când în presă s-a dezvăluit că acesta și-a plagiat teza de doctorat, dar și cuvintele lăudăroase la adresa liderului AUR George Simion.

„P.S. Doamna Mungiu-Pippidi – ar fi nedrept să nu menționez asta – a dovedit, de-a lungul anilor, complexități și subtilități analitice fără echivalent pe piața noastră de idei. Prin 2012 îl soma, de pildă, pe Traian Băsescu să nu ia în serios așa-zisul „plagiat” al lui Victor Ponta (sînt și alții mai răi...) și să-l numească premier. Victor Ponta i-a rămas, de altfel, la inimă, și în 2015, cînd îl descria ca pe o victimă a Justiției și a PSD-ului, din cauza opțiunilor și a limbajului său pro-occidental. Acum, doamna Mungiu e, pe bună dreptate, mîndră să ne amintească – pentru a se delimita de alde Cornea, Preda, Baconschi, dilematici, gedesiști și alții ejusdem farinae – că singurii disidenți de marcă ai țării sînt cei pe care îi publică dînsa la România Curată (Dorin Tudoran, Liviu Antonesei). OK! Dar să se laude și cu alți apropiați ai cercului său de idei. Iată ce scria, de pildă, în 2020, despre dl George Simion (pe care l-a comparat, altădată, cu disidentul rus Navalnîi): „Eu pe George Simion îl cunosc, pentru că face parte din mulţii tineri care s-au ridicat chiar înainte de Colectiv şi care voiau să intre în politică. George trebuie spus că e un băiat de talent. Este un om care are talent la comunicare şi care a încercat mai multe partide tradiţionale cu agenda asta cu Basarabia. Ele nu l-au primit; eu trebuie să mărturisesc că am sunat vreo două-trei persoane să-i dea atenţie lui George Simion. Sînt ani de zile de atunci. El a reuşit să facă evenimente în care a atras atenţia asupra sa şi este cineva destul de redutabil în felul lui. Adică e un om care a ştiut să construiască”. Uneori, dna Mungiu știe lucruri misterioase, ignorate de chiar cei la care se referă. De la dînsa am aflat, de pildă, că dna Elena Ștefoi ar fi vrut, la un moment dat, să părăsească parcursul său diplomatic și să revină la Dilema veche, dar că, manipulat de Cristian Ghinea, am refuzat-o! După ce-am citit această dezvăluire (o fi avînd dna Mungiu surse „secrete”?), Elena și cu mine am conversat perplecși despre incident. Tot de la dna Mungiu am aflat și că Dilema veche și 22 sînt în mare amor cu SPP, SIE și SRI, și că ne-am bucurat, pe ascuns, de finanțe venite de la Plăcintă, Udrea și de la alți baroni locali suspecți! Așa că sîntem ori hiper-șmecheri, ori foarte proști. Cum ziceam: Besserwisserei!”, conchide filosoful în editorial.

Remarca la care se referă Pleșu

Textul la care se referă Andrei Pleșu este semnat de Alina Mungiu-Pippidi într-un editorial pe România Curată, în care acuză intelectualii care semnează în Revista 22 și Dilema Veche de „tăcere totală” în privința legilor securității.

„Intelectualii. Revistele 22 și Dilema, tăcere totală. Nu o fi chiar o întîmplare, de altfel, că au ajuns amîndouă să aibă același editorialist, pe Andrei Cornea, care apără toate pozițiile sistemului, pînă la nuanțe, de orice deviaționism (exact pe dos față de ce trebuie să facă intelectualul, care pune în discuție, chestionează puterea, etc), și pentru care Băsescu e Elisabeta a II-a și nu Petrov. Numai că nu și-au trecut pe generic iubirea pentru SPP, SRI și SIE, asta după ce finanțatorii mai vechi au fost de genul Udrea, Plăcintă, baroni locali susținători Roșia Montană, etc. Așteptați să vedeți cum e apărată democrația de securitate de alde Baconschi sau Cristi Preda. De zece ani văd în jurul meu numai o mînă de disidenți, aceiași de dinainte de 1989, pe care îi publicăm pe România curată, Antonesei, Tudoran, etc.”, scrie Pippidi.