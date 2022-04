Ce a spus Andrei Ivan după ce FCSB a contestat penalty-ul scos de el pe Arena Națională

Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Andrei Ivan, a declarat că el a simţit că a fost contact la faza în urma căreia s-a acordat penalti pentru formaţia sa. El a precizat că Iulian Cristea, de la FCSB, i-a spus că nu a fost chiar contact de penalti.

“Suntem fericiţi că am luat cele trei puncte. La gol chiar a fost fault, i-am simţit braţul, m-a lovit în cap. La penalti chiar a fost contact. Cristea a spus că nu m-a atins aşa să fie penalti. Dar eu am simţit contactul şi am căzut. Am avut şi noroc. În fotbal trebuie să ai şi noroc”, a spus Ivan la posturile care transmit Liga 1..

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1.