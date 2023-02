Andrei Ivan, erou în Bănie după o dublă de vis cu CFR: cum s-au marcat cele două goluri VIDEO

Echipa CS Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii

Andrei Ivan, atacantul Universităţii Craiova, care a marcat golurile victoriei craioveni în meciul de sâmbătă cu echipa CFR Cluj, a recunoscut că a lucrat de mai multe ori schema de la lovitura liberă.

„Un meci bun făcut de echipa noastră. În primul rând, nu am mai făcut greşeli, ceea ce s-a şi văzut pe teren. Schema de la lovitura liberă am lucrat-o chiar în acestă dimineaţă, cu Mister. Am lucrat să îmi aşeze mingea Câmpanu, şi eu să trag. Am reuşit de două ori să înscriu la antrenament, azi. În meci, CFR a spart zidul şi asta a fost....

E un campionat foarte strâns, suntem foarte apropiate. Vom vedea ce o să facă şi FCSB la Voluntari. Mai e un drum lung. Mister a făcut multe schimbări pentru acest meci, dar i-au ieşit, băieţii au intrat bine în meci”, a declarat Andrei Ivan.