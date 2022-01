Andreea Tonciu a ieșit cu scandal de la Survivor România. Ea a rămas cu un gust amar după conflictul cu CRBL

“Pe CRBL nu-l pot numi bărbat. A dat dovadă de un mahalagism ieftin.

Nu reprezintă absolut nimic, e un bădăran, nu știe cum să se poarte cu o femeie.

Are un suflet foarte dur și este foarte rău ca om, el spunea că nu îi e dor de familie, de soție, de copil.

El m-a înjurat, mai avea puțin și mă bătea. Cred că este foarte depresiv, cred că are probleme. Eu am fost acolo și știu ce am trăit. A vorbit foarte vulgar, foarte urât”, a spus Andreea Tonciu La Măruță.

"Nu toți sunt faimoși în echipa Faimoșilor, ca dansatorul minunat. Trebuia să-și ia tocurile, ca să facă ceva. O să fie din ce în ce mai praf, n-are ce căuta acolo. E un îmbârligător", a spus Andreea Tonciu, referindu-se la Emil Rengle.