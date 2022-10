Calvarul Simonei Halep, trăit și de Andreea Răducan: ”Poți plăti pentru greșelile altora”. Imaginea disperării de la Sydney FOTO

Fosta gimnastă Andreea Răducan a încurajat-o, printr-un mesaj postat în social media, pe Simona Halep după ce fostul lider WTA a fost depistată pozitiv cu o substanţă interzisă. Răducan i-a urat lui Halep să aibă curaj şi înţelepciune şi a menţionat că nimeni nu-i va lua sportivei “titlurile obţinute sau talentul imens”.

Răducan, care a avut şi ea probleme în carieră pentru că a fost depistată pozitiv, în cazul său fiind vorba de un medicament pentru răceală, a precizat că fiecare caz are particularităţile sale şi trebuie tratat ca atare. “Oamenii cred că toate cazurile de doping sunt la fel sau că totul se întâmplă după un tipar. Nimic mai greşit!”, a subliniat ea.

Andreea Răducan a menţionat şi că “uneori în viaţă poţi plăti pentru greşelile altora sau chiar pentru ego-ul lor”.

“Dragi prieteni,

Sunt situaţii în viaţă când e mai înţelept să taci. De câteva zile mi se cere în mod repetat opinia referitoare la situaţia nefericită în care se află Simona Halep, după testul pozitiv. Oamenii cred că toate cazurile de doping sunt la fel sau că totul se întâmplă după un tipar. Nimic mai greşit! Fiecare caz îşi are particularităţile sale şi trebuie tratat ca atare.

O situaţie similară a fost şi în cazul patinatoarei de 16 ani, din Rusia, Kamila Valieva, când presa internaţională m-a solicitat să comentez situaţia acestei sportive. Am spus-o şi atunci, repet şi acum: pot să vorbesc oricând, cu toate detaliile, despre cazul meu, care este realmente unic. A fost un fapt fără precedent, care m-a marcat profund atât pe mine, cât şi pe cei care m-au susţinut în competiţii. Iată, după 22 de ani de la trista întâmplare când mi-a fost retras titlul de campioană olimpică la individual-compus, din cauza unei pastile pentru răceală, încă mai vorbim despre acea nedreptate.

Uneori în viaţă poţi plăti pentru greşelile altora sau chiar pentru ego-ul lor. Exact asta am simţit la Sydney, unde membri din comisia care a judecat cazul meu au recunoscut că nu era un caz de dopaj, ci pur şi simplu o eroare medicală. Pseudoefedrina (un derivat al efedrinei) se găseşte în toate medicamentele pentru răceală şi gripă. Mi-ar plăcea să reţineţi 2 detalii importante cu privire la cazul meu: 1 – Pseudoefedrina NU ÎMBUNĂTĂŢEŞTE PERFORMANŢA SPORTIVĂ. În traducere, nu am câştigat medalia de campioană olimpică datorită ei şi 2 - PSEUDOEFEDRINA NU ERA INTERZISĂ ÎN LISTA FEDERAŢIEI INTERNAŢIONALE DE GIMNASTICĂ ŞI NICI ÎN LISTA CIO. Însă pe lista CIO era permisă într-o cantitate foarte mică. De ce tocmai acea cantitate? Nu cred că ştie nimeni cu exactitate, pentru că nu s-a făcut niciun fel de studiu înainte de a fi inclusă pe lista substanţelor interzise, în cantitatea respectivă. Să nu uităm că eu cântăream doar 37 de kg la momentul acela. Probabil dacă aveam măcar 40 de kg, concentraţia medicamentului primit chiar înainte de concurs nu ar mai fi depăşit limita permisă. Aşa cum probabil cei mai mulţi dintre voi ştiţi deja, pseudoefedrina a fost exclusă după aceea din lista substanţelor interzise”, a scris Răducan pe Facebook.

Fosta sportivă a precizat că fiecare membru al unei echipe îşi are rolul bine definit şi că sportivul nu poate pretinde că ştie mai multe decât un medic sau un biochimist. “Ştiu că în zilele noastre sportivul trebuie să răspundă pentru ce se află în organismul său. Şi este de înţeles. Dar, în continuare, cred că sportivul are altă menire în această ecuaţie. Şi nu pentru că n-aş fi înţeles nimic după incidentul meu, ci pentru că niciodată nu aş putea pretinde că ştiu mai multe decât ştie un medic sau un biochimist în domeniul medical. În concluzie, consider că fiecare membru al unei echipe sportive îşi are rolul său bine definit, pe care trebuie să şi-l ducă până la capăt pentru scopul comun de a învinge.

Îmi închei mesajul prin a-i ura Simonei mult curaj şi înţelepciune pentru a depăşi acest moment extrem de delicat. Îi doresc să găsească soluţia cea mai potrivită. Nimeni nu-i va lua titlurile obţinute sau talentul imens. M-aş bucura să poată trece cu bine peste acest incident şi să-şi poată continua cariera. Este şi va rămâne o mare sportivă. Capul sus, Simona!

P.S. Fotografia ataşată este realizată la Sydney şi înfăţişează momentul de deznădejde şi imensă dezamăgire pe care l-am trăit”, a conchis Răducan.

Andreea Răducan a fost depistată pozitiv cu o substanţă interzisă în anul 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney. Ea a fost descalificată de la proba de individual-compus, pe care o câştigase, în urma acuzaţiilor de folosire a pseudoefedrinei, în celebrul scandal Nurofen, medicament pe care i l-a administrat medicul lotului, Ioachim Oană. Cazul a ajuns la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care a menţinut însă decizia de suspendare a CIO.

Simona Halep, fostă număr 1 WTA, a fost suspendată temporar pentru dopaj, ea fiind depistată pozitiv la Roxadustat, o substanţă interzisă, în urma unui control efectuat la US Open.