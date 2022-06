Andreea Prisăcariu, schimbare totală. Decizia neașteptată pe care a luat-o tenismena

Cunoscută ca cea mai rebelă tenismenă din România, Andreea Prisăcariu a luat o hotărâre radicală.

Sportiva a povestit pe rețelele de sociazare cum s-a decis să lase deoparte viața extrasportivă.

Pe locul 274 în lume, Andreea Prisăcariu și-a schimbat total prioritățile la 22 de ani.

"M-am obișnuit să adorm devreme, între 21:00 și 22:00, și mă trezesc la 05:00, așa că nu mai pot sta trează până după 23:00 nici dacă vreau. Andreea de acum nu mai este Andreea care putea sta până dimineața la fiecare petrecere, când avea 18 ani. Ce zboară timpul....

Astăzi am ieșit de una singură, așa cum o fac de obicei. Am fost să-mi cumpăr produse de îngrijire a pielii, cărți și mâncare, apoi am mâncat o porție bună de paste și am băut un suc de fructe. Și asta m-a făcut de 100.000 de ori mai fericită decât petrecerea de aseară", a scris Andreea Prisăcariu pe contul său de Twitter.