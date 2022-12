Andreea Marin a împlinit 48 de ani! Poză rară cu părinții decedați ai vedetei tv FOTO

Andreea Marin, una dintre cel mai iubite vedete din România, împlinește astăzi 48 de ani. La ceas aniversar, ea a postat un mesaj legat de părinții ei, care plecat printre stele.

„De aici am plecat la drum către lumea cea mare. Acum 48 de ani, din brațele lor calde și protectoare. Îmi sunt îngeri în cer și un dor nestins mă duce cu gândul la ei, părinții mei, rădăcinile mele iubitoare, Violeta și Dan Nicolae. Vă iubesc și vă mulțumesc, îngerii mei păzitori! Și să știți că am și aici, pe pământ, oameni buni ca pâinea caldă ce au rămas să aibă grijă de sufletul meu. Tot ce sunt vi se datorează vouă, nici nu-i nevoie să rostesc nume, căci voi știți cine sunteți: cei ce au înțeles cât de important e să fii alături la nevoie mereu, nu doar din când în când. Sunteți parte din mine. Vă mulțumesc!”, a scris Andreea Marin pe instagram.

Ea și-a pierdut mama acum 38 de ani, iar tatăl ei a decedat în urmă cu șase ani. În memoria mamei sale, care a murit într-un grav accident de circulație, fiica Andreei și a lui Ștefan Bănică jr. a primit numele Violeta.

„Sunt un om ca toți ceilalți, dincolo de toate rolurile asumate în timp, pe care am încercat să le împlinesc așa cum am putut mai bine mereu. Poate că diferența o face tocmai viața, care m-a testat îndeajuns cât să scoată din mine toate resursele, toate luminile și umbrele și anumite calități de care altfel nu aș fi știut măcar. La nevoie, descoperim în noi izvoare uimitoare de energie, de imaginație, astfel încât să depășim bariere.

Sunt bucățică ruptă din mama și tatăl meu și suflare de la bunul Dumnezeu. Nu sunt lipsită de greșeli sau defecte, dar vreau să cred că, la finalul ecuației vieții mele, rezultatul este cu plus și că reușesc să compensez ce nu am înfăptuit cu toate intențiile mele bune pe care le am în tot ce întreprind, cu dorința și neoboseala mea de a clădi mereu, încă o cărămidă, încă una, așezate temeinic una peste alta, astfel încât mereu, atât cât e, să fie trainic, durabil, să nu se clatine când vântul este puternic și furtuna se întețește”, a povestit Andreea Marin în cartea sa.