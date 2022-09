Țeapă imobiliară de proporții, cu Andreea Bălan printre victime. Cum a pierdut artista 90.000 de euro

Cunoscuta cântăreață Andreea Bălan (38 de ani) a recunoscut că a fost victima unei înșelătorii de proporții, investind 90.000 de euro într-un apartament care n-a mai fost finalizat.

Andreea Bălan a fost printre persoanele păcălite de un investitor israelian care a fugit cu banii după ce a promis construirea unui complex în zona Doamna Ghica din nordul Bucureștiului. Nu mai puțin de 571 de oameni au fost păgubiți de respectivul dezvoltator, acesta încasând aproximativ 20 de milioane de euro.

„Timp de un an și jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din trei ediţii «Dansez pentru tine», cea din Mexic și celelalte două din România, plus o campanie electorală. Toţi banii i-am dat acolo”, a declarat Andreea Bălan pentru Observatornews.

„Am crezut că e doar o pauză, că trece iarna, mai trece o iarnă...Am angajat o firmă de avocatură şi s-a facut un proces”, a completat Andreea, care nu și-a recuperat încă paguba.