Cunoscuta cântăreață Andreea Bălan (37 de ani) a ajuns de urgență la spital în a treia zi de Paște, ca urmare a unui accident petrecut pe role în fața casei sale.

Artista a povestit pe Instagram cele întâmplate, la o plimbare banală cu rolele împreună cu fiicele sale.

„Ieri a fost o zi memorabilă care va rămâne întipărită un pic pe față mea. La trei minute după ce am făcut această poză veselă am pupat bordura la propriu. Că de, am crezut că pe role e la fel ca pe gheață, dar am aflat că e mai greu și căzăturile sunt mai dureroase. Rămâi lipit de asfalt, nu aluneci.

Am avut nevoie de cusături în urgență, iar doctorul Zamfirescu mi-a cusut buza de sus. Oftica mare e că am căzut așa simplu în fața casei după 3 luni în care am făcut acrobații și nebunii pe gheață”, a precizat Andreea, care a postat și o fotografie cu imaginea sa în urma intervenției medicilor.