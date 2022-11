Andrea Bocelli a rămas fără vedere la 12 ani: "Mi se trage de la un meci de fotbal în cartier"

Andrea Bocelli, tenorul italian de 64 de ani, are o armată de fani în întreaga lume datorită vocii sale minunate.

Combinația de operă și muzică pop l-au transformat rapid într-unul dintre cei mai apreciați artiști.

Și toată lumea știe că Andrea Bocelli a fost nevoit să învețe muzică deși și-a pierdut complet vederea la o vârstă fragedă, mai precis la 12 ani.

Cum s-a întâmplat totul?

Andrea Bocelli a avut de mic o afecțiune la ochi, glaucom congenital, o boală rară care apare la nou-născuți și la copii foarte mici.

La șase ani, Andrea Bocelli era pasionat de muzică și lua lecții de pian, flaut și saxofon. Dar Andrea, ca orice copil italian, era îndrăgostit și de fotbal.

La vârsta de 12 ani, el și-a pierdut complet vederea după un accident pe terenul de fotbal. O minge trimisă cu putere l-a lovit direct în față, ceea ce i-a produs o hemoragie cerebrală.

"În copilărie eram plin de viață și incontrolabil, îmi plăcea să joc fotbal și, într-o zi, în timpul unui meci, am fost lovit violent cu o minge direct în ochiul drept, singurul cu care distingeam lumina și culoarea. Doctorii au încercat să mă vindece, am făcut mai multe operații, au folosit până și lipitori, dar totul a fost în zadar. Din acea zi nu am mai putut vedea", a povestit Andrea Bocelli.

Cum fotbalul ieșise din calcul, Andrea a rămas fidel muzicii pe care a continuat să o studieze. De asemenea, el a făcut facultatea de drept din Pisa, iar în timpul liber cânta în baruri pentru a avea bani de școală.

După ce a absolvit facultatea, el a practicat dreptul un an, însă apoi s-a dedicat în totalitate muzicii sub îndrumarea tenorului Franco Corelli.

Și la 64 de ani studiază cu aceeași pasiune.

"Pentru partiturile dificile mă ajut de alfabetul Braille, altfel când am ceva de studiat îl am pe pianistul meu Carlo, care vine acasă în fiecare zi"