Drama prin care trece Anda Adam: ”Am ales să mă retrag!” Vedeta a făcut anunțul în lacrimi

Cunoscuta cântăreață Anda Adam (41 de ani) și-a surprins admiratorii cu anunțul făcut în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D, show în care era una dintre participante.

Anda Adam a decis să părăsească emisiunea pentru a fi alături de mama sa, în Statele Unite, aceasta confruntându-se cu probleme de sănătate. Vedeta a dat explicații telespectatorilor cu ochii în lacrimi.

„M-am simțit foarte bine alături de voi și de tine, Ilinca, și de voi, dragi jurați, dar este momentul să mă retrag din această competiție, din cauza unor probleme personale care necesită deplasarea mea în străinătate cu un membru al familiei, așa că o să mă uit cu mare drag și cu plăcere la voi în fiecare seară.

A fost o plăcere pentru mine să împart acest platou cu voi toți. Vă doresc sărbători fericite și sper ca într-un final cei pe care îi iubesc să fie sănătoși și totul să se termine cu bine.

Am ales să mă retrag din această competiție pentru că familia mea și sănătatea sunt mai importante decât orice. Sper că cei de acasă mă vor înțelege și vor fi alături de mine, așa cum au fost de 22 de ani”, a declarat Anda Adam.

„Este vorba de mama mea. Ea trăiește în Statele Unite de 20 și ceva de ani și este foarte posibil să sar într-un avion și să fiu alături de ea în cazul în care va face o operație. Din păcate, este singură, nu s-a recăsătorit. Nu există niciun alt membru al familiei mele acolo.

Părinții mei sunt despărțiți, tatăl meu trăiește în Australia. Nu are decât două prietene și o vecină și dacă va trece printr-o intervenție chirurgicală, eu va trebui să-i fiu alături indiferent de proiectele pe care le am. Nu am știut că există și lucruri în viață care pot să îți sucească tot sensul sau cursul lucrurilor”, a precizat artista.