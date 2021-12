Și-au spălat rufele în public! Dialog spumos la TV între Anamaria Prodan și Reghecampf: ”Nu vorbesc cu tine!” Răspunsul impresarei: ”Să-ți fie rușine!”

Impresara Anamaria Prodan (48 de ani) și antrenorul Laurențiu Reghecampf (46 de ani) se află în plin proces de divorț, iar cei doi au avut ocazia să dialogheze într-o emisiune televizată la postul Realitatea Plus.

Confruntarea a fost provocată în primul rând de pictorialul de Sărbători pe care Reghecampf l-a făcut public joi, în compania amantei Corina Caciuc, care îi va dărui și un copil.

Reproșurile pe bandă rulantă ale impresarei cu privire la viața personală a tehnicianului Craiovei l-au făcut pe Laurențiu Reghecampf să intre în direct cu soția sa. „Nu aveți voie să folosiți numele meu, aveți notificare la CNA. Nu este în regulă să vorbiți despre niște minori, nu mai vorbiți despre copiii mei”, a spus în primă fază Reghe.

”Nu vorbesc cu tine, aș vrea să vorbesc cu Laurențiu (n.r - moderatorul emisiunii)”, a mai spus apoi Reghecampf.

„Păstrează-ți decența și fii mulțumit că ai avut oportunitatea să intri în direct la acest post, unde eu sunt patroană. Dar să-ți fie rușine pentru tot ce ai făcut cu viața ta în ultimii trei ani și tot ce ai făcut acestei familii! Nu faci decât să-ți câștigi ura copiilor tăi cu acest pictorial pe care trebuie să-l ai alături de toți copiii tăi, nu alături de această domnișoară care ne terorizează de 3 ani”, a replicat Anamaria Prodan.

”Ai transferat banii noștri din conturile noastre în conturile domnișoarei. Dacă nu era averea mamei mele, Anamaria și copiii ei erau în stradă acum. Foarte frumos pictorialul, dar ai uitat de Sfântul Nicolae, ai trimis bani copilului prin șofer. Ai spus că nu vrei să-l vezi, că îți aduce COVID!”, a completat impresara.

„Întrebați-o pe Anamaria despre scandal. Eu nu am niciun scandal cu ea, noi doar avem un proces. Am lămurit deja discuția despre pozele care au apărut în presă cu Ana dezbrăcată. E adevărat, mi le-a trimis pe mail, dar le-am șters. Am încurajat-o să meargă la Poliție”, a spus în finalul intervenției sale Laurențiu Reghecampf.