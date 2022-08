Aflată în plin proces de divorț cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, impresara Anamaria Prodan (49 de ani) a avut o reacție categorică referitoare la bărbatul despre care s-a spus că este noul ei iubit.

Anamaria Prodan spunea într-un interviu recent că trăiește, iubește și se simte bine, chiar și după despărțirea cu scandal de Laurențiu Reghecampf.

Prodanca, care va împlini 50 de ani în decembrie, își petrece o mare parte din timp la Dubai, acolo unde s-a afișat la brațul unui bărbat. Este vorba despre un chirurg estetician, care operează în Emirate și în Arabia Saudită.

Anamaria Prodan a ținut acum să sublinieze că Ibrahim Ashary este un bărbat căsătorit, cu care nu ar putea avea o relație în condițiile date.

”Mi se pare jenant. Am declarat eu că am iubit? Am pus la descrierea pozelor ”lovemyfriend”, asta înseamnă că e iubit? Eu am acasă trei copii de vis pe care nu pot să-i fac de râs umblând cu un bărbat însurat. Sunt Anamaria Prodan. Nu mă fac de râs. Numele mi l-am clădit greu în mulți ani.

Nu apar cu bărbați însurați, nu-s amantă de meserie, nici nu am să fiu cât trăiesc. Nu mă arată lumea cu degetul, iar bărbații nu schimbă impresii între ei despre mine. Nu mă confundați. Eu sunt Anamaria Prodan. Unica”, a spus Anamaria Prodan pentru Antena Stars.