Anamaria Prodan, reacție dură pentru fosta soție a lui Reghecampf care a făcut afirmații incendiare despre divorțul celor doi! Dezvăluirile făcute de impresară

Anamaria Prodan i-a răspuns fostei soții a lui Reghecampf care a ieșit cu declarații în spațiul public.

Mariana Pfeiffer, femeia alături de care antrenorul are un copil, a spus că tot ceea ce se întâmplă acum cu impresara este identic cu lucrurile care s-au petrecut în urmă cu 13 ani.

Atunci, Reghecampf a divorțat de soția sa pentru a se căsători cu Anamaria Prodan, care era deja însărcinată.

Acum, antrenorul Universității Craiova trăiește o poveste de dragoste alături de Corina Bilcon, care este gravidă, și vrea să se despartă de Anamaria Prodan.

"Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15 așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede întrucât cealaltă este gravidă. Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni", a spus Mariana Pfeiffer în Cancan.

Declarația fostei soții a lui Reghecampf a enervat-o la culme pe Anamaria Prodan, care a spus totul la PRO TV.



"Anamaria Prodan era o femeie liberă, la vremea respectivă, divorțată, iar Laurențiu Reghecampf era separat de doi ani de familia lui. Când a venit de la antrenament și s-a așezat la masă cu mine și cu soția lui, au ajuns la concluzia că sunt separați de doi ani, dormeau în camere diferite, nu mai aveau nicio legătură unul cu celălalt.

Vorbim de karma, dar trebuie să știm și multe lucruri despre ea. Eu cu Mariana nu am avut niciodată nimic, nu i-am făcut rău, ei erau doi oameni despărțiți. Eu l-am crescut pe Luca, băiatul ei, ca pe copilul meu și am avut grijă de el mai mult decât am avut de ai mei, ca să nu se simtă vreo diferență.

Când și-a dorit mașină, eu am fost omul care la vremea respectivă am hotărât, să nu îi ia Marianei o mașină de 100 de euro, ci una de 60.000 la vremea respectivă. Eu așa sunt. Toată viața mea, când am plecat dintr-o relație și se poate verifica, am plecat și am lăsat totul", a spus Anamaria Prodan în emisiunea "La Măruță" de la Pro TV.

Reghecampf și impresara divorțează după o relație de 13 ani. Cei doi vor împărți o avere de zeci de milioane de euro.