Anamaria Prodan, dezvaluiri socante in legatura cu posibilul divort de Reghecampf: Au trimis o naparca sa ne desparta. Eu nu sunt Vasilica Geamantan

Anamaria Prodan a oferit din nou explicatii despre presupusul divort de sotul ei, antrenorul Laurentiu Reghecampf.

Agentul de jucatori a dezvaluit amanunte picante din viata familiei.

"Lucrurile intre mine si Reghe sunt in regula. In fiecare familie exista discutii. Si la noi apar discutii in contradictoriu. Si eu sunt vulcanica, toata lumea ma cunoaste. Sar calul cand ma cert, dar asta sunt eu. Cand m-a luat Reghecampf, asa m-a luat. Nu m-a luat de la Opera, m-a luat din fotbal.

La cat a muncit Reghecampf sa ajunga aici, credeti ca s-ar preta sa se combine si sa dea banii copiilor lui unor gunoaie? Laurentiu Reghecampf este soarele acestei familii. Vor doar sa ma distruga, dar nu au putut.

Totul a inceput in ziua in care Gigi Becali a facut ce a facut (n.r - declaratiile conform carora Ana si Reghe ar avea relatii extraconjungale). Cand a spus de Reghe, ca a avut amanta, ca si eu sunt cu altcineva. Eu nu am stat la mana niciunui barbat. Nu l-am luat de barbat ca sa ma imbogatesc

Daca acesti mari smecheri s-au gandit ca ar putea sa faca o manevra de acest gen - sa trimita o naparca pentru a ne desparti, sa stie ca eu nu sunt Vasilica Geamantan, sunt Anamaria Prodan. Am fost un exemplu de frumusete si de dragoste", a spus Anamaria Prodan in emisiunea lui Costin Stucan, GSP Live

In urma cu o luna, Laurentiu Reghecampf a spus ca vrea sa divorteze de Anamaria Prodan, insa totul a revenit la normal intre cei doi si ei nu mai au de gand sa se desparta.