Cine este bomba sexy care se presupune ca ar fi amanta lui Reghecampf. Anamaria Prodan a spus totul

Anamaria Prodan a dezvaluit cine este femeia care ar fi avut o relatie cu sotul ei, Laurentiu Reghecampf.



Agentul de jucatori si antrenorul roman au au fost la un pas sa divorteze, dar lucrurile s-au calmat intre timp si cei doi sunt in continuare impreuna.

Invitata la emisiunea lui Costin Stucan de la Gsp, Anamaria Prodan a clarificat totul despre mariajul cu Reghecampf.

Ea chiar a dezvaluit numele fetei, care se presupune ca ar fi fost amanta sotului sau.



"N-am vazut-o in viata mea pe femeia asta, nu m-a vazut in viata ei, nu am primit un telefon acasa de la femeia asta. Daca cine a aruncat vorba asta a crezut ca o sa ne distruga, n-a facut decat sa-si faca un pacat.

Raiciu nu a existat in discutiile familiei noastre. O singura data am intrebat in oras, cand intreba toata lumea cine e. Habar n-am cum arata. Am intrat pe Google si ne-am uitat cine e", a spus Anamaria Prodan la emisiunea GPS Live.



Florentina Raiciu este o prezenta cunoscuta in cercurile mondene ale Bucurestiului.

Ea a pozat si in Playboy in urma cu cativa ani.

Florentina Raiciu. Sursa foto: Instagram / florentinaraiciu